https://ria.ru/20220321/obstrel-1779210188.html

Украинские войска за полчаса выпустили 40 ракет из "Градов" по Донецку

Украинские войска за полчаса выпустили 40 ракет из "Градов" по Донецку - РИА Новости, 21.03.2022

Украинские войска за полчаса выпустили 40 ракет из "Градов" по Донецку

Украинские войска дважды за полчаса обстреляли Донецк, выпустив 40 ракет из РСЗО "Град" и восемь артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило в... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T09:42

2022-03-21T09:42

2022-03-21T10:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149133/29/1491332991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_be325cba9bfc716d5d4bd3b041f429fc.jpg

ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска дважды за полчаса обстреляли Донецк, выпустив 40 ракет из РСЗО "Град" и восемь артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщает представительство в своем Telegram-канале, первый обстрел был зафиксирован в 8.50 мск, было выпушено выпущено 40 ракет из "Града", второй обстрел произошел в 9.20 мск, выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра. Обстрелам подвергся Петровский район на западной окраине Донецка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220321/donetsk-1779212022.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр