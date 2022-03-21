09:42 21.03.2022 (обновлено: 10:53 21.03.2022)
Украинские войска за полчаса выпустили 40 ракет из "Градов" по Донецку
В ДНР заявили, что украинские войска за полчаса выпустили 40 ракет из "Градов" по Донецку
Неразорвавшийся снаряд РСЗО "Град" в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска дважды за полчаса обстреляли Донецк, выпустив 40 ракет из РСЗО "Град" и восемь артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщает представительство в своем Telegram-канале, первый обстрел был зафиксирован в 8.50 мск, было выпушено выпущено 40 ракет из "Града", второй обстрел произошел в 9.20 мск, выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра. Обстрелам подвергся Петровский район на западной окраине Донецка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.