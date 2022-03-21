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Украинские войска за полчаса выпустили 40 ракет из "Градов" по Донецку - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/obstrel-1779210188.html
Украинские войска за полчаса выпустили 40 ракет из "Градов" по Донецку
Украинские войска за полчаса выпустили 40 ракет из "Градов" по Донецку - РИА Новости, 21.03.2022
Украинские войска за полчаса выпустили 40 ракет из "Градов" по Донецку
Украинские войска дважды за полчаса обстреляли Донецк, выпустив 40 ракет из РСЗО "Град" и восемь артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило в... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T09:42
2022-03-21T10:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска дважды за полчаса обстреляли Донецк, выпустив 40 ракет из РСЗО "Град" и восемь артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщает представительство в своем Telegram-канале, первый обстрел был зафиксирован в 8.50 мск, было выпушено выпущено 40 ракет из "Града", второй обстрел произошел в 9.20 мск, выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра. Обстрелам подвергся Петровский район на западной окраине Донецка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, днр
09:42 21.03.2022 (обновлено: 10:53 21.03.2022)
 
Украинские войска за полчаса выпустили 40 ракет из "Градов" по Донецку

В ДНР заявили, что украинские войска за полчаса выпустили 40 ракет из "Градов" по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНеразорвавшийся снаряд РСЗО "Град" в Донецке
Неразорвавшийся снаряд РСЗО Град в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Неразорвавшийся снаряд РСЗО "Град" в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска дважды за полчаса обстреляли Донецк, выпустив 40 ракет из РСЗО "Град" и восемь артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщает представительство в своем Telegram-канале, первый обстрел был зафиксирован в 8.50 мск, было выпушено выпущено 40 ракет из "Града", второй обстрел произошел в 9.20 мск, выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра. Обстрелам подвергся Петровский район на западной окраине Донецка.
Фрагмент украинской ракеты Точка-У возле Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
09:52В мире
В ДНР до сих пор ждут международной реакции на удар по Донецку "Точкой-У"
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНР
 
 
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