04:19 21.03.2022 (обновлено: 16:01 21.03.2022)
Аналитик объяснил, могут ли США "обнулить" все доллары в России
Аналитик Кочетков исключил возможность "обнуления" США всех долларов, находящихся в России
Банкноты номиналом один доллар США
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. "Обнулить" все доллары, находящиеся в России, США не смогут при всем желании — единственная возможность блокировки внешних операций касается лишь банковских счетов. Внутри России ограничить безналичные расчеты в долларах невозможно, рассказал агентству Прайм ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.
Что касается наличных купюр, то это абсолютно несбыточная угроза. Международной единой базы о принадлежности купюр той или иной стране или лицу определенной национальности нет. "Соответственно, подобные угрозы даже в теории не кажутся реальными", — отметил Кочетков.
19 марта, 03:15Аналитик обозначил момент начала “увядания” доллара
В случае дальнейших рестрикций на проведение операций с безналичными долларами процесс снижения статуса валюты США усугубится. Меры против резервов России были негативно восприняты многими странами, которые задумались о переводе расчетов на национальные валюты. Это ускорит потерю долларом статуса мировой резервной валюты, заключил эксперт.