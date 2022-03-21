https://ria.ru/20220321/obnulenie-1779189253.html

Аналитик объяснил, могут ли США "обнулить" все доллары в России

Аналитик объяснил, могут ли США "обнулить" все доллары в России - РИА Новости, 21.03.2022

Аналитик объяснил, могут ли США "обнулить" все доллары в России

"Обнулить" все доллары, находящиеся в России, США не смогут при всем желании — единственная возможность блокировки внешних операций касается лишь банковских... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T04:19

2022-03-21T04:19

2022-03-21T16:01

экономика

сша

россия

доллар

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. "Обнулить" все доллары, находящиеся в России, США не смогут при всем желании — единственная возможность блокировки внешних операций касается лишь банковских счетов. Внутри России ограничить безналичные расчеты в долларах невозможно, рассказал агентству Прайм ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.Что касается наличных купюр, то это абсолютно несбыточная угроза. Международной единой базы о принадлежности купюр той или иной стране или лицу определенной национальности нет. "Соответственно, подобные угрозы даже в теории не кажутся реальными", — отметил Кочетков.В случае дальнейших рестрикций на проведение операций с безналичными долларами процесс снижения статуса валюты США усугубится. Меры против резервов России были негативно восприняты многими странами, которые задумались о переводе расчетов на национальные валюты. Это ускорит потерю долларом статуса мировой резервной валюты, заключил эксперт.

https://ria.ru/20220319/dollar-1778963111.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, сша, россия, доллар