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Аналитик объяснил, могут ли США "обнулить" все доллары в России - РИА Новости, 21.03.2022
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Аналитик объяснил, могут ли США "обнулить" все доллары в России
Аналитик объяснил, могут ли США "обнулить" все доллары в России - РИА Новости, 21.03.2022
Аналитик объяснил, могут ли США "обнулить" все доллары в России
"Обнулить" все доллары, находящиеся в России, США не смогут при всем желании — единственная возможность блокировки внешних операций касается лишь банковских... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T04:19
2022-03-21T16:01
экономика
сша
россия
доллар
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. "Обнулить" все доллары, находящиеся в России, США не смогут при всем желании — единственная возможность блокировки внешних операций касается лишь банковских счетов. Внутри России ограничить безналичные расчеты в долларах невозможно, рассказал агентству Прайм ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.Что касается наличных купюр, то это абсолютно несбыточная угроза. Международной единой базы о принадлежности купюр той или иной стране или лицу определенной национальности нет. "Соответственно, подобные угрозы даже в теории не кажутся реальными", — отметил Кочетков.В случае дальнейших рестрикций на проведение операций с безналичными долларами процесс снижения статуса валюты США усугубится. Меры против резервов России были негативно восприняты многими странами, которые задумались о переводе расчетов на национальные валюты. Это ускорит потерю долларом статуса мировой резервной валюты, заключил эксперт.
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экономика, сша, россия, доллар
04:19 21.03.2022 (обновлено: 16:01 21.03.2022)
 
Аналитик объяснил, могут ли США "обнулить" все доллары в России

Аналитик Кочетков исключил возможность "обнуления" США всех долларов, находящихся в России

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом один доллар США
Банкноты номиналом один доллар США - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Банкноты номиналом один доллар США
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. "Обнулить" все доллары, находящиеся в России, США не смогут при всем желании — единственная возможность блокировки внешних операций касается лишь банковских счетов. Внутри России ограничить безналичные расчеты в долларах невозможно, рассказал агентству Прайм ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.
Что касается наличных купюр, то это абсолютно несбыточная угроза. Международной единой базы о принадлежности купюр той или иной стране или лицу определенной национальности нет. "Соответственно, подобные угрозы даже в теории не кажутся реальными", — отметил Кочетков.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 03:15
Аналитик обозначил момент начала “увядания” доллара
В случае дальнейших рестрикций на проведение операций с безналичными долларами процесс снижения статуса валюты США усугубится. Меры против резервов России были негативно восприняты многими странами, которые задумались о переводе расчетов на национальные валюты. Это ускорит потерю долларом статуса мировой резервной валюты, заключил эксперт.
 
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