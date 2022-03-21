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Москалькова сообщила, что Россия и Украина провели обмен пленными - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/obmen-1779356797.html
Москалькова сообщила, что Россия и Украина провели обмен пленными
Москалькова сообщила, что Россия и Украина провели обмен пленными - РИА Новости, 22.03.2022
Москалькова сообщила, что Россия и Украина провели обмен пленными
Москва и Киев провели первый обмен пленными, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-21T22:44
2022-03-22T00:46
антон красовский
ситуация в днр и лнр
татьяна москалькова
в мире
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
мелитополь
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Москва и Киев провели первый обмен пленными, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.По ее словам, очень важно, чтобы украинская сторона "предприняла все возможное, чтобы обмены начались"."Первый обмен состоялся: девять человек наших, &lt;…&gt; часть из того списка, который формируется у меня путем обращений, которые приходят. Я очень надеюсь, что мы не будем затягивать с этим, со списками, карточками, процедурами", — сказала Москалькова в интервью Антону Красовскому на телеканале RT.Омбудсмен подчеркнула, что военных "ждут сегодня, сейчас"."Это очень важно, чтобы они оказались дома", — добавила она.Москалькова подтвердила, что среди пленных был мэр Мелитополя.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.В военном ведомстве ранее указывали, что украинские нацисты и киевские власти, причастные к издевательствам над российскими военнопленными, будут найдены и понесут ответственность. Как подчеркивали в Минобороны, подобные действия — серьезное нарушение норм международного права.
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антон красовский, ситуация в днр и лнр, татьяна москалькова, в мире, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, мелитополь
22:44 21.03.2022 (обновлено: 00:46 22.03.2022)
 
Москалькова сообщила, что Россия и Украина провели обмен пленными

Омбудсмен Москалькова сообщила об обмене девяти пленных на мэра Мелитополя

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Москва и Киев провели первый обмен пленными, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
По ее словам, очень важно, чтобы украинская сторона "предприняла все возможное, чтобы обмены начались".
"Первый обмен состоялся: девять человек наших, <…> часть из того списка, который формируется у меня путем обращений, которые приходят. Я очень надеюсь, что мы не будем затягивать с этим, со списками, карточками, процедурами", — сказала Москалькова в интервью Антону Красовскому на телеканале RT.
Омбудсмен подчеркнула, что военных "ждут сегодня, сейчас".
"Это очень важно, чтобы они оказались дома", — добавила она.
Москалькова подтвердила, что среди пленных был мэр Мелитополя.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
В военном ведомстве ранее указывали, что украинские нацисты и киевские власти, причастные к издевательствам над российскими военнопленными, будут найдены и понесут ответственность. Как подчеркивали в Минобороны, подобные действия — серьезное нарушение норм международного права.
Донецкая и Луганская народные республики
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Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРАнтон КрасовскийСитуация в ДНР и ЛНРТатьяна МоскальковаВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФМелитополь
 
 
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