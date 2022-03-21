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Нобелевский комитет ответил на идею номинировать Зеленского на Премию мира - РИА Новости, 21.03.2022
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Нобелевский комитет ответил на идею номинировать Зеленского на Премию мира
Нобелевский комитет ответил на идею номинировать Зеленского на Премию мира - РИА Новости, 21.03.2022
Нобелевский комитет ответил на идею номинировать Зеленского на Премию мира
Норвежский нобелевский комитет не может продлить сроки выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира, заявил директор Норвежского Нобелевского института Олав РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:42
2022-03-21T13:55
владимир зеленский
в мире
норвежский нобелевский комитет
нобелевская премия
украина
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ЦЮРИХ, 21 мар — РИА Новости. Норвежский нобелевский комитет не может продлить сроки выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира, заявил директор Норвежского Нобелевского института Олав Ньёльстад, комментируя инициативу о номинации Владимира Зеленского.Заявление Ньёльстада есть в распоряжении РИА Новости.Ранее действующие и бывшие политики, члены Европарламента выступили с инициативой выдвинуть Зеленского в качестве кандидата на присуждение Нобелевской премии мира 2022 года. Они также попросили Норвежский нобелевский комитет продлить процедуру номинации на Нобелевскую премию мира до 31 марта 2022 года (согласно устоявшейся процедуре, срок истек 31 января)."На сегодняшний день Норвежский нобелевский комитет не получил письмо, упомянутое в вашем запросе. &lt;…&gt; Комитет не может продлить крайний срок для выдвижения кандидатур на Нобелевскую премию мира, назначенный на 31 января. Однако члены Комитета имеют право выдвигать свои собственные кандидатуры вплоть до первого официального заседания Комитета", — говорится в ответе Ньёльстада.При этом он добавил, что такое официальное заседание уже состоялось 28 февраля.Ранее пресс-служба Норвежского нобелевского комитета сообщала, что на Нобелевскую премию мира в этом году претендуют 251 частное лицо и 92 организации. Нобелевской премии мира в 2021 году удостоились российский журналист и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.
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владимир зеленский, в мире, норвежский нобелевский комитет, нобелевская премия, украина
11:42 21.03.2022 (обновлено: 13:55 21.03.2022)
 
Нобелевский комитет ответил на идею номинировать Зеленского на Премию мира

Нобелевский комитет не сможет номинировать Зеленского на Премию мира

© AP Photo / Angela Weiss/Pool Photo Нобелевская медаль
Нобелевская медаль - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© AP Photo / Angela Weiss/Pool Photo
Нобелевская медаль
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ЦЮРИХ, 21 мар — РИА Новости. Норвежский нобелевский комитет не может продлить сроки выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира, заявил директор Норвежского Нобелевского института Олав Ньёльстад, комментируя инициативу о номинации Владимира Зеленского.
Заявление Ньёльстада есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее действующие и бывшие политики, члены Европарламента выступили с инициативой выдвинуть Зеленского в качестве кандидата на присуждение Нобелевской премии мира 2022 года. Они также попросили Норвежский нобелевский комитет продлить процедуру номинации на Нобелевскую премию мира до 31 марта 2022 года (согласно устоявшейся процедуре, срок истек 31 января).
"На сегодняшний день Норвежский нобелевский комитет не получил письмо, упомянутое в вашем запросе. <…> Комитет не может продлить крайний срок для выдвижения кандидатур на Нобелевскую премию мира, назначенный на 31 января. Однако члены Комитета имеют право выдвигать свои собственные кандидатуры вплоть до первого официального заседания Комитета", — говорится в ответе Ньёльстада.
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При этом он добавил, что такое официальное заседание уже состоялось 28 февраля.
Ранее пресс-служба Норвежского нобелевского комитета сообщала, что на Нобелевскую премию мира в этом году претендуют 251 частное лицо и 92 организации. Нобелевской премии мира в 2021 году удостоились российский журналист и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.
 
Владимир ЗеленскийВ миреНорвежский Нобелевский комитетНобелевская премияУкраина
 
 
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