https://ria.ru/20220321/nko-1779263661.html
СПЧ направил в правительство предложения о поддержке социальных НКО
СПЧ направил в правительство предложения о поддержке социальных НКО - РИА Новости, 21.03.2022
СПЧ направил в правительство предложения о поддержке социальных НКО
Совет по правам человека при президенте РФ предложил правительству более 40 дополнительных мер поддержки социально ориентированных НКО, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:54
2022-03-21T13:54
2022-03-21T13:54
правительство рф
россия
госдума рф
ольга тимофеева (депутат гд)
михаил мишустин
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
экономика
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ предложил правительству более 40 дополнительных мер поддержки социально ориентированных НКО, сообщила пресс-служба Совета."Советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и главе Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольге Тимофеевой перечень дополнительных мер по поддержке социально ориентированных НКО", - говорится в публикации пресс-службы в Telegram-канале.По ее данным, предложения включают в себя введение временных налоговых и таможенных льгот для СО НКО, предоставление субсидий и льготных кредитов, а также дополнительные меры поддержки работников СО НКО."Совет настроен на дальнейшее взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти по вопросу реализации предложенных мер", - отметили в Совете.
https://ria.ru/20220316/ukaz-1778495300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, россия, госдума рф, ольга тимофеева (депутат гд), михаил мишустин, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), экономика
СПЧ направил в правительство предложения о поддержке социальных НКО
СПЧ направил в правительство более 40 дополнительных мер поддержки социальных НКО