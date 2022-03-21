https://ria.ru/20220321/nko-1779263661.html

СПЧ направил в правительство предложения о поддержке социальных НКО

СПЧ направил в правительство предложения о поддержке социальных НКО - РИА Новости, 21.03.2022

СПЧ направил в правительство предложения о поддержке социальных НКО

Совет по правам человека при президенте РФ предложил правительству более 40 дополнительных мер поддержки социально ориентированных НКО, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:54

2022-03-21T13:54

2022-03-21T13:54

правительство рф

россия

госдума рф

ольга тимофеева (депутат гд)

михаил мишустин

валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

экономика

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ предложил правительству более 40 дополнительных мер поддержки социально ориентированных НКО, сообщила пресс-служба Совета."Советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и главе Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольге Тимофеевой перечень дополнительных мер по поддержке социально ориентированных НКО", - говорится в публикации пресс-службы в Telegram-канале.По ее данным, предложения включают в себя введение временных налоговых и таможенных льгот для СО НКО, предоставление субсидий и льготных кредитов, а также дополнительные меры поддержки работников СО НКО."Совет настроен на дальнейшее взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти по вопросу реализации предложенных мер", - отметили в Совете.

https://ria.ru/20220316/ukaz-1778495300.html

россия

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Владимир Лаврентьев

правительство рф, россия, госдума рф, ольга тимофеева (депутат гд), михаил мишустин, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), экономика