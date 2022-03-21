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СПЧ направил в правительство предложения о поддержке социальных НКО - РИА Новости, 21.03.2022
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СПЧ направил в правительство предложения о поддержке социальных НКО
СПЧ направил в правительство предложения о поддержке социальных НКО - РИА Новости, 21.03.2022
СПЧ направил в правительство предложения о поддержке социальных НКО
Совет по правам человека при президенте РФ предложил правительству более 40 дополнительных мер поддержки социально ориентированных НКО, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:54
2022-03-21T13:54
правительство рф
россия
госдума рф
ольга тимофеева (депутат гд)
михаил мишустин
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
экономика
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ предложил правительству более 40 дополнительных мер поддержки социально ориентированных НКО, сообщила пресс-служба Совета."Советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и главе Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольге Тимофеевой перечень дополнительных мер по поддержке социально ориентированных НКО", - говорится в публикации пресс-службы в Telegram-канале.По ее данным, предложения включают в себя введение временных налоговых и таможенных льгот для СО НКО, предоставление субсидий и льготных кредитов, а также дополнительные меры поддержки работников СО НКО."Совет настроен на дальнейшее взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти по вопросу реализации предложенных мер", - отметили в Совете.
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правительство рф, россия, госдума рф, ольга тимофеева (депутат гд), михаил мишустин, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), экономика
13:54 21.03.2022
 
СПЧ направил в правительство предложения о поддержке социальных НКО

СПЧ направил в правительство более 40 дополнительных мер поддержки социальных НКО

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ предложил правительству более 40 дополнительных мер поддержки социально ориентированных НКО, сообщила пресс-служба Совета.
"Советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и главе Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольге Тимофеевой перечень дополнительных мер по поддержке социально ориентированных НКО", - говорится в публикации пресс-службы в Telegram-канале.
По ее данным, предложения включают в себя введение временных налоговых и таможенных льгот для СО НКО, предоставление субсидий и льготных кредитов, а также дополнительные меры поддержки работников СО НКО.
"Совет настроен на дальнейшее взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти по вопросу реализации предложенных мер", - отметили в Совете.
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Правительство РФРоссияГосдума РФОльга Тимофеева (депутат ГД)Михаил МишустинВалерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Экономика
 
 
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