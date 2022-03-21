https://ria.ru/20220321/neft-1779320327.html

Цены на нефть ускорили рост до шести процентов

Цены на нефть ускорили рост до шести процентов - РИА Новости, 21.03.2022

Цены на нефть ускорили рост до шести процентов

Мировые цены на нефть ускорили рост до 6% в понедельник вечером на фоне возможных планов ЕС по санкциям против нефтяной отрасли РФ, свидетельствуют данные... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T17:53

2022-03-21T17:53

2022-03-21T17:53

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

brent

commerzbank

евросоюз

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост до 6% в понедельник вечером на фоне возможных планов ЕС по санкциям против нефтяной отрасли РФ, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17.37 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 6,44%, до 114,88 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 6,13%, до 109,41 доллара.Инвесторы продолжают оценивать ситуацию вокруг перспектив поставок нефти на фоне ситуации вокруг антироссийских санкций. Агентство Рейтер со ссылкой на источники утверждает, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы."Цены на нефть заметно выросли в понедельник, поскольку ЕС, похоже, рассматривает запрет на импорт нефти из России", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Commerzbank.Как ранее в понедельник заявлял вице-премьер России Александр Новак, цены на нефть в мире подскочат до 300 долларов за баррель при отказе Запада от российской нефти, а некоторые видят возможность роста и до 500 долларов.США уже объявили о запрете импорта нефти и нефтепродуктов две недели назад, и растут опасения, что ЕС последует их примеру, считают аналитики. Учитывая зависимость Европы от российской нефти, им придется закупать большие объемы где-то еще, что может усилить дефицит на рынке, комментируют эксперты.

https://ria.ru/20220321/neft-1779274631.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, brent, commerzbank , евросоюз, санкции в отношении россии, россия