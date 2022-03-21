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Новак: Россия диверсифицирует поставки нефти при отказе Запада от закупок
Новак: Россия диверсифицирует поставки нефти при отказе Запада от закупок - РИА Новости, 21.03.2022
Новак: Россия диверсифицирует поставки нефти при отказе Запада от закупок
Россия будет диверсифицировать поставки своей нефти, если западные страны от нее полностью откажутся, заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:41
2022-03-21T14:41
2022-03-21T15:51
экономика
александр новак
цены на нефть
россия
нефть
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия будет диверсифицировать поставки своей нефти, если западные страны от нее полностью откажутся, заявил вице-премьер Александр Новак.Он подчеркнул, что компании уже разрабатывают новые логистические схемы. По словам Новака, если потребителям предложить скидки, то они с удовольствием купят сырье. "Меньше будем зарабатывать, но пристроить нефть сможем", — добавил вице-премьер.Сегодня гораздо более важно сохранить объемы добычи углеводородов, подчеркнул Новак. Он отметил, что пока снижения не наблюдается, мощности нефтесервисных компаний загружены.По словам замглавы правительства, при полном отказе Запада от российской нефти мировые цены могут вырасти до 300 долларов за баррель, а по оценкам некоторых аналитиков, до 500.Одной из ответных мер на запрет Вашингтона закупать нефть в России может быть заморозка экспорта урана в США. Как уточнил Новак, этот вопрос изучается.Президент США Джо Байден после начала специальной операции российских войск по демилитаризации Украины объявил о запрете на импорт нефти, некоторых нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля из России. После этого Великобритания объявила, что к концу 2022 года также прекратит закупку российской нефти и нефтепродуктов.В Кремле заявили, что Москва была готова к такому развитию событий. По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220321/neft-1779258642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, александр новак, цены на нефть, россия, нефть
14:41 21.03.2022 (обновлено: 15:51 21.03.2022)
Новак: Россия диверсифицирует поставки нефти при отказе Запада от закупок
Вице-премьер Новак: Россия намерена диверсифицировать поставки нефти при отказе Запада
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия будет диверсифицировать поставки своей нефти, если западные страны от нее полностью откажутся, заявил вице-премьер Александр Новак.
"Все сценарии у нас, конечно, просчитываются. Самые жесткие, которые можно себе представить. Мы исходим из того, что мы не будем этого допускать, будем диверсифицировать поставки. Нефть, она все-таки не труба в основном. В основном это танкеры, которые можно поставить в другие регионы", — пояснил замглавы правительства.
Он подчеркнул, что компании уже разрабатывают новые логистические схемы. По словам Новака, если потребителям предложить скидки, то они с удовольствием купят сырье.
"Меньше будем зарабатывать, но пристроить нефть сможем", — добавил вице-премьер.
Сегодня гораздо более важно сохранить объемы добычи углеводородов, подчеркнул Новак. Он отметил, что пока снижения не наблюдается, мощности нефтесервисных компаний загружены.
По словам замглавы правительства, при полном отказе Запада от российской нефти мировые цены могут вырасти до 300 долларов за баррель, а по оценкам некоторых аналитиков, до 500.
Одной из ответных мер на запрет Вашингтона
закупать нефть в России
может быть заморозка экспорта урана в США
. Как уточнил Новак, этот вопрос изучается.
Президент США Джо Байден
после начала специальной операции российских войск по демилитаризации Украины
объявил о запрете на импорт нефти, некоторых нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля из России. После этого Великобритания
объявила, что к концу 2022 года также прекратит закупку российской нефти и нефтепродуктов.
В Кремле заявили, что Москва
была готова к такому развитию событий. По словам Владимира Путина
, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.