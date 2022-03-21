https://ria.ru/20220321/neft-1779274631.html

Новак допустил рост цен на нефть до 300 долларов за баррель

Новак допустил рост цен на нефть до 300 долларов за баррель - РИА Новости, 21.03.2022

Новак допустил рост цен на нефть до 300 долларов за баррель

Если западные страны откажутся от российской нефти, то топливо в мире подорожает до 300 долларов за баррель, отметил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T14:40

2022-03-21T14:40

2022-03-21T15:32

экономика

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

александр новак

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Если западные страны откажутся от российской нефти, то топливо в мире подорожает до 300 долларов за баррель, отметил вице-премьер Александр Новак."Цены на нефть будут, условно, 300 долларов, а некоторые говорят, и 500", — сказал он журналистам.По словам Новака, Москва намерена диверсифицировать поставки."Нефть она все-таки не труба, в основном. В основном это танкеры, которые можно поставить в другие регионы", — пояснил вице-премьер.Он отметил, что компании уже занимаются созданием логистических схем и цепочек, а власти просчитывают даже "самые жесткие сценарии".Как добавил Новак, если нефть продается с дисконтом, "то ее с удовольствием купят"."Меньше будем зарабатывать, но пристроить нефть сможем", — считает он.Говоря о решении США и Великобритании отказаться от импорта российской нефти, чиновник заметил, что это незначительно повлияет на Москву, так как объемы поставок в эти страны были небольшими.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды также объявили о прекращении работы в стране.Помимо этого, 8 марта США сообщили о введении запрета на импорт российской нефти, некоторых нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.В Кремле подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220321/neft-1779158083.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, александр новак