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Новак допустил рост цен на нефть до 300 долларов за баррель - РИА Новости, 21.03.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220321/neft-1779274631.html
Новак допустил рост цен на нефть до 300 долларов за баррель
Новак допустил рост цен на нефть до 300 долларов за баррель - РИА Новости, 21.03.2022
Новак допустил рост цен на нефть до 300 долларов за баррель
Если западные страны откажутся от российской нефти, то топливо в мире подорожает до 300 долларов за баррель, отметил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:40
2022-03-21T15:32
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
александр новак
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Если западные страны откажутся от российской нефти, то топливо в мире подорожает до 300 долларов за баррель, отметил вице-премьер Александр Новак."Цены на нефть будут, условно, 300 долларов, а некоторые говорят, и 500", — сказал он журналистам.По словам Новака, Москва намерена диверсифицировать поставки."Нефть она все-таки не труба, в основном. В основном это танкеры, которые можно поставить в другие регионы", — пояснил вице-премьер.Он отметил, что компании уже занимаются созданием логистических схем и цепочек, а власти просчитывают даже "самые жесткие сценарии".Как добавил Новак, если нефть продается с дисконтом, "то ее с удовольствием купят"."Меньше будем зарабатывать, но пристроить нефть сможем", — считает он.Говоря о решении США и Великобритании отказаться от импорта российской нефти, чиновник заметил, что это незначительно повлияет на Москву, так как объемы поставок в эти страны были небольшими.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды также объявили о прекращении работы в стране.Помимо этого, 8 марта США сообщили о введении запрета на импорт российской нефти, некоторых нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.В Кремле подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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экономика, александр новак
14:40 21.03.2022 (обновлено: 15:32 21.03.2022)
 
Новак допустил рост цен на нефть до 300 долларов за баррель

Новак: цены на нефть подскочат до 300 долларов, если Запад откажется от поставок из России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти в Татарстане
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Если западные страны откажутся от российской нефти, то топливо в мире подорожает до 300 долларов за баррель, отметил вице-премьер Александр Новак.
"Цены на нефть будут, условно, 300 долларов, а некоторые говорят, и 500", — сказал он журналистам.
По словам Новака, Москва намерена диверсифицировать поставки.
"Нефть она все-таки не труба, в основном. В основном это танкеры, которые можно поставить в другие регионы", — пояснил вице-премьер.
Он отметил, что компании уже занимаются созданием логистических схем и цепочек, а власти просчитывают даже "самые жесткие сценарии".
Как добавил Новак, если нефть продается с дисконтом, "то ее с удовольствием купят".
"Меньше будем зарабатывать, но пристроить нефть сможем", — считает он.
Говоря о решении США и Великобритании отказаться от импорта российской нефти, чиновник заметил, что это незначительно повлияет на Москву, так как объемы поставок в эти страны были небольшими.
Нефтяной танкер в порту Рас-эль-Хайр, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
08:00
Арабские нефтяники готовы уничтожить США
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды также объявили о прекращении работы в стране.
Помимо этого, 8 марта США сообщили о введении запрета на импорт российской нефти, некоторых нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.
В Кремле подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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Лавров оценил планы США по замене российской нефти
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаАлександр Новак
 
 
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