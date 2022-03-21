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Премьер Нидерландов призвал снизить зависимость от российских нефти и газа
Премьер Нидерландов призвал снизить зависимость от российских нефти и газа - РИА Новости, 21.03.2022
Премьер Нидерландов призвал снизить зависимость от российских нефти и газа
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал снизить зависимость ЕС от российского газа и нефти, но признал, что это не получится сделать завтра. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:28
2022-03-21T14:28
2022-03-21T14:41
экономика
цены на нефть
нидерланды
россия
марк рютте
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 21 мар - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал снизить зависимость ЕС от российского газа и нефти, но признал, что это не получится сделать завтра."Нам нужно снизить зависимость от российского газа и нефти. Необходимо сделать это как можно скорее, но у нас не получится сделать это завтра", - сказал Рютте, которого цитирует Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), в ходе своего визита в Литву в понедельник.Санкции в отношении России, в том числе уход западных нефтяных компаний и стремление отказаться от закупки российской нефти, не замедлили сказаться на ценах на бензин по всей Европе: стоимость топлива бьет рекорды. Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.
https://ria.ru/20220320/europe-1778916137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, нидерланды, россия, марк рютте, санкции в отношении россии
14:28 21.03.2022 (обновлено: 14:41 21.03.2022)
Премьер Нидерландов призвал снизить зависимость от российских нефти и газа
Премьер Нидерландов Рютте призвал снизить зависимость Евросоюза от российских нефти и газа