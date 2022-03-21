https://ria.ru/20220321/neft-1779258769.html

Санкции не повлияли на объемы добычи нефти и газа, заявил Новак

Санкции не повлияли на объемы добычи нефти и газа, заявил Новак - РИА Новости, 21.03.2022

Санкции не повлияли на объемы добычи нефти и газа, заявил Новак

Добыча нефти и газа в России, несмотря на санкционное давление, осуществляется в полном объеме, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:27

2022-03-21T13:27

2022-03-21T13:58

экономика

цены на нефть

санкции в отношении россии

россия

александр новак

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Добыча нефти и газа в России, несмотря на санкционное давление, осуществляется в полном объеме, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак."У нас в настоящее время работает в полном объеме добыча нефти, газа. За два месяца - январь-февраль - у нас показатели даже лучше, чем прошлогодние", - сказал он, говоря о работе сектора в условиях новых вызовов.Новак также отметил, что Россия продолжает обеспечивать экспорт продукции, в том числе газа, СПГ, нефти и нефтепродуктов. "Я не скажу, что все просто. Тем не менее, наши компании и мы ситуацию мониторим и в ручном режиме с ними работаем", - сказал он.

https://ria.ru/20220321/sanktsii-1779155223.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, санкции в отношении россии, россия, александр новак