Рейтинг@Mail.ru
Санкции не повлияли на объемы добычи нефти и газа, заявил Новак - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220321/neft-1779258769.html
Санкции не повлияли на объемы добычи нефти и газа, заявил Новак
Санкции не повлияли на объемы добычи нефти и газа, заявил Новак - РИА Новости, 21.03.2022
Санкции не повлияли на объемы добычи нефти и газа, заявил Новак
Добыча нефти и газа в России, несмотря на санкционное давление, осуществляется в полном объеме, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:27
2022-03-21T13:58
экономика
цены на нефть
санкции в отношении россии
россия
александр новак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289262_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_76be8655ce038d914367d0075c213d61.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Добыча нефти и газа в России, несмотря на санкционное давление, осуществляется в полном объеме, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак."У нас в настоящее время работает в полном объеме добыча нефти, газа. За два месяца - январь-февраль - у нас показатели даже лучше, чем прошлогодние", - сказал он, говоря о работе сектора в условиях новых вызовов.Новак также отметил, что Россия продолжает обеспечивать экспорт продукции, в том числе газа, СПГ, нефти и нефтепродуктов. "Я не скажу, что все просто. Тем не менее, наши компании и мы ситуацию мониторим и в ручном режиме с ними работаем", - сказал он.
https://ria.ru/20220321/sanktsii-1779155223.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289262_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e7f3544ef13485849be9dedac610ade9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, санкции в отношении россии, россия, александр новак
13:27 21.03.2022 (обновлено: 13:58 21.03.2022)
 
Санкции не повлияли на объемы добычи нефти и газа, заявил Новак

Вице-премьер Новак: нефть и газ, несмотря на санкции, добываются в полном объеме

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Добыча нефти
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Добыча нефти и газа в России, несмотря на санкционное давление, осуществляется в полном объеме, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"У нас в настоящее время работает в полном объеме добыча нефти, газа. За два месяца - январь-февраль - у нас показатели даже лучше, чем прошлогодние", - сказал он, говоря о работе сектора в условиях новых вызовов.
Новак также отметил, что Россия продолжает обеспечивать экспорт продукции, в том числе газа, СПГ, нефти и нефтепродуктов. "Я не скажу, что все просто. Тем не менее, наши компании и мы ситуацию мониторим и в ручном режиме с ними работаем", - сказал он.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
08:00
"Веймар или Зимбабве?" Америка вглядывается в свое будущее
 
ЭкономикаЦены на нефтьСанкции в отношении РоссииРоссияАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала