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Россию мало затронул отказ США и Британии от ее нефти, заявил Новак - РИА Новости, 21.03.2022
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Россию мало затронул отказ США и Британии от ее нефти, заявил Новак
Россию мало затронул отказ США и Британии от ее нефти, заявил Новак - РИА Новости, 21.03.2022
Россию мало затронул отказ США и Британии от ее нефти, заявил Новак
Решение Соединенных Штатов и Великобритании об отказе от импорта российской нефти и нефтепродуктов незначительно повлияло на Москву, так как объемы поставок... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:26
2022-03-21T15:16
экономика
санкции в отношении россии
цены на нефть
россия
александр новак
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Решение Соединенных Штатов и Великобритании об отказе от импорта российской нефти и нефтепродуктов незначительно повлияло на Москву, так как объемы поставок были небольшими, заявил вице-премьер Александр Новак.Как сообщил Новак, несмотря на санкции, добыча нефти и газа в России происходит в полном объеме. По его словам, за январь и февраль "показатели даже лучше, чем прошлогодние". Страна также продолжает обеспечивать экспорт продукции, в том числе газа, СПГ, нефти и нефтепродуктов, добавил вице-премьер."Я не скажу, что все просто. Тем не менее наши компании и мы ситуацию мониторим и в ручном режиме с ними работаем", — сказал он.При этом, отметил Новак, у России появились новые вызовы, связанные с нарушением логистических цепочек, со страхованием судов, транспортирующих продукцию, а также с вопросами финансирования и оплаты. По его словам, сейчас все эти проблемы решают."Что касается топливно-энергетического комплекса. Если говорить о нефтяной и газовой отрасли, то понятно, что сейчас наша продукция торгуется частично с дисконтом относительно рыночных цен. Поэтому наша задача сейчас — привести систему налогообложения в том числе к фактическим ценам, которые есть на рынке, с тем чтобы предприятия не работали в убыток", — сказал Новак.Он добавил, что вопрос корректировки параметров демпфера, направленного на сглаживание роста цен на топливо на внутреннем рынке, могут рассмотреть в апреле.В общих чертах демпфирующий механизм действует так: если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в стране. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью сверхприбыли от внутренних продаж.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды также объявили о прекращении работы в стране.Помимо этого, 8 марта США сообщили о введении запрета на импорт российской нефти, некоторых нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.В Кремле подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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экономика, санкции в отношении россии, цены на нефть, россия, александр новак
13:26 21.03.2022 (обновлено: 15:16 21.03.2022)
 
Россию мало затронул отказ США и Британии от ее нефти, заявил Новак

Вице-премьер Новак: Россию мало затронул отказ США и Британии от ее нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Решение Соединенных Штатов и Великобритании об отказе от импорта российской нефти и нефтепродуктов незначительно повлияло на Москву, так как объемы поставок были небольшими, заявил вице-премьер Александр Новак.

"Что касается США, мы поставляли туда три процента всего своего экспорта по нефти и семь процентов по нефтепродуктам", — уточнил он.

Как сообщил Новак, несмотря на санкции, добыча нефти и газа в России происходит в полном объеме. По его словам, за январь и февраль "показатели даже лучше, чем прошлогодние". Страна также продолжает обеспечивать экспорт продукции, в том числе газа, СПГ, нефти и нефтепродуктов, добавил вице-премьер.
"Я не скажу, что все просто. Тем не менее наши компании и мы ситуацию мониторим и в ручном режиме с ними работаем", — сказал он.
При этом, отметил Новак, у России появились новые вызовы, связанные с нарушением логистических цепочек, со страхованием судов, транспортирующих продукцию, а также с вопросами финансирования и оплаты. По его словам, сейчас все эти проблемы решают.
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"Что касается топливно-энергетического комплекса. Если говорить о нефтяной и газовой отрасли, то понятно, что сейчас наша продукция торгуется частично с дисконтом относительно рыночных цен. Поэтому наша задача сейчас — привести систему налогообложения в том числе к фактическим ценам, которые есть на рынке, с тем чтобы предприятия не работали в убыток", — сказал Новак.
Он добавил, что вопрос корректировки параметров демпфера, направленного на сглаживание роста цен на топливо на внутреннем рынке, могут рассмотреть в апреле.
В общих чертах демпфирующий механизм действует так: если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в стране. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью сверхприбыли от внутренних продаж.
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После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды также объявили о прекращении работы в стране.
Помимо этого, 8 марта США сообщили о введении запрета на импорт российской нефти, некоторых нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.
В Кремле подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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