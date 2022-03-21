Навруз становится все популярнее в странах бывшего СССР, заявили эксперты
Эксперты: традиции празднования Навруза в странах бывшего СССР возрождаются
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкМолодой человек прыгает через костер во время празднования Навруза в Баку
© Sputnik / Мурад Оруджев
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Весенний праздник Навруз возрождается в государствах бывшего СССР и становится народным, привлекая все большее число гостей и участников, сообщили эксперты на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Исторически он утвердился как народный праздник персов-зороастрийцев, затем распространился по всей огромной империи Ахеменидов (VIII-IV вв до н.э.), затем среди завоевавших их территории арабов, мусульман. Навруз стал "мусульманским" праздником по принципу "если нельзя запретить, надо возглавить". Но праздник не религиозный", - сказал ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Кадырбаев.
По его словам, Навруз популярен в странах бывшего СССР, сейчас идет процесс возрождения праздника практически во всех странах СНГ. "Особенно этот процесс активизируется в Азербайджане, странах Средней Азии. Во многих этих странах праздник отмечается на государственном уровне", - отметил Кадырбаев.
Руководитель Московского общества туркменской культуры Гульнабад Текаева сообщила, что в Средней Азии Навруз отмечается массовыми гуляниями, демонстрацией народных ремесел, национальных танцев и борьбы, выступлениями фольклорных ансамблей.
"Следует отметить, что в Средней Азии религиозные деятели также отмечают Навруз, хотя сам праздник не исламский. В мечетях, например, раздают еду по этому случаю. Практически во всех республиках бывшего СССР этот день является выходным", - сообщила Текаева.
"Этот праздник победы добра над злом, надежды на хороший урожай, равноденствия и весны крайне популярен в странах бывшего СССР по многим причинам. В первую очередь это сохранение исторического наследия и культуры наших народов", - сказал зампредседателя совета Ассамблеи народов России, председатель исполкома пссоциации Назиржон Абдуганиев.
В переводе с фарси "Навруз" означает "Новый день" и символизирует приход весны и начало нового этапа жизни. Это один из древних праздников на земле. Специалисты утверждают, что праздник отмечали еще в VII в. до н.э.
В 2009 году ЮНЕСКО включила Навруз в список нематериального наследия человечества. ООН в 2010 году приняла резолюцию, согласно которой 21 марта признается Международным днем Навруза. В переводе с фарси это название означает "Новый день" и символизирует приход весны и начало нового этапа жизни. Это один из древних праздников на земле. Специалисты утверждают, что праздник отмечали еще в VII в. до н.э.
Навруз — праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов, проводится в дни весеннего равноденствия, когда световой день начинает преобладать над темным временем суток. Главный символ и блюдо праздника – пророщенные семена пшеницы, суманак (или сумаляк). В наши дни Навруз отмечают в Иране, Средней Азии, Закавказье, Турции, Афганистане и других странах. В России праздник широко представлен в регионах с преимущественно мусульманским населением, однако в последние годы Навруз традиционно проводят во всех субъектах Федерации. В этот день принято угощать гостей национальными блюдами, проводить концерты фольклорных ансамблей, организовывать показы народных костюмов и предметов быта.
Вчера, 02:36Международный день Навруз