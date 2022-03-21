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РЭЦ добавил новые ответы для экспортеров в свой "Навигатор" - РИА Новости, 21.03.2022
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РЭЦ добавил новые ответы для экспортеров в свой "Навигатор"
РЭЦ добавил новые ответы для экспортеров в свой "Навигатор" - РИА Новости, 21.03.2022
РЭЦ добавил новые ответы для экспортеров в свой "Навигатор"
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) опубликовал обновленный "Навигатор РЭЦ: работаем в условиях ограничений", в котором содержатся ответы на самые... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T15:59
2022-03-21T15:59
российский экспортный центр (рэц)
экономика
россия
технологии
грузия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
снг
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) опубликовал обновленный "Навигатор РЭЦ: работаем в условиях ограничений", в котором содержатся ответы на самые часто задаваемые вопросы экспортеров, сообщает РЭЦ. Компании задают вопросы в соцсетях и на официальном сайте Российского экспортного центра.Так, в работе российских дегустационных павильонов в Египте, Китае, ОАЭ и Вьетнаме ничего не поменялось. "Все операторы и экспортеры готовы продолжать сотрудничество. С учетом того, что некоторые западные логистические компании объявили о присоединении к ограничениям, рекомендуем экспортерам воспользоваться услугами альтернативных провайдеров или найти логистическую компанию на платформе "Мой экспорт", воспользовавшись сервисом "Профессионалы экспорта", - сообщает центр.Кроме того, компенсации на транспортные расходы на доставку сельхозпродукции на экспорт в 2022 году также будут выдаваться. "Программа поддержки экспортеров продолжает работать. В настоящий момент компании могут подать заявку на компенсацию затрат на доставку продукции АПК за границу, если поставки были в III-IV кварталах 2021 года, I квартале 2022 года или запланированы на II квартал 2022 года. Объем компенсации – 25%", - поясняет РЭЦ.На платформе "Мой экспорт" можно будет получить сертификат о происхождении на товары, не вошедшие в утвержденные постановлениями №311 и №312 перечни и на товары, которые вошли в утвержденные постановлениями №311 и №312 перечни и экспортируемые в государства – участники СНГ (за исключением Украины), Абхазию, Южную Осетию и Грузию.Экспортеры также интересуются, как получить разрешение Минпромторга на вывоз товаров из России в рамках постановления №312.На что экспортный центр сообщает, что разрешения на вывоз промышленной продукции будут выдавать профильные департаменты Минпромторга на основании заявления юрлица или ИП. "Будут требоваться дополнительные сведения для определенных товарных групп (сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения, продукции станкостроения и тяжелого машиностроения и других)", - объяснили в центре."Проверка заявления проводится в течение 5 рабочих дней", - добавили в РЭЦ. Там уточнили, что Минпромторг может отказать в выдаче разрешения на вывоз продукции за пределы РФ, если допущены нарушения в документах. Второй причиной для отказа может быть "критический недостаток промышленной продукции на территории России".
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российский экспортный центр (рэц), экономика, россия, технологии, грузия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), снг, вэб.рф (вэб)
15:59 21.03.2022
 

РЭЦ добавил новые ответы для экспортеров в свой "Навигатор"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) опубликовал обновленный "Навигатор РЭЦ: работаем в условиях ограничений", в котором содержатся ответы на самые часто задаваемые вопросы экспортеров, сообщает РЭЦ. Компании задают вопросы в соцсетях и на официальном сайте Российского экспортного центра.
Так, в работе российских дегустационных павильонов в Египте, Китае, ОАЭ и Вьетнаме ничего не поменялось. "Все операторы и экспортеры готовы продолжать сотрудничество. С учетом того, что некоторые западные логистические компании объявили о присоединении к ограничениям, рекомендуем экспортерам воспользоваться услугами альтернативных провайдеров или найти логистическую компанию на платформе "Мой экспорт", воспользовавшись сервисом "Профессионалы экспорта", - сообщает центр.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 15:11
"Навигатор РЭЦ" обновил список вопросов-ответов для экспортеров
Кроме того, компенсации на транспортные расходы на доставку сельхозпродукции на экспорт в 2022 году также будут выдаваться. "Программа поддержки экспортеров продолжает работать. В настоящий момент компании могут подать заявку на компенсацию затрат на доставку продукции АПК за границу, если поставки были в III-IV кварталах 2021 года, I квартале 2022 года или запланированы на II квартал 2022 года. Объем компенсации – 25%", - поясняет РЭЦ.
На платформе "Мой экспорт" можно будет получить сертификат о происхождении на товары, не вошедшие в утвержденные постановлениями №311 и №312 перечни и на товары, которые вошли в утвержденные постановлениями №311 и №312 перечни и экспортируемые в государства – участники СНГ (за исключением Украины), Абхазию, Южную Осетию и Грузию.
Экспортеры также интересуются, как получить разрешение Минпромторга на вывоз товаров из России в рамках постановления №312.
На что экспортный центр сообщает, что разрешения на вывоз промышленной продукции будут выдавать профильные департаменты Минпромторга на основании заявления юрлица или ИП. "Будут требоваться дополнительные сведения для определенных товарных групп (сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения, продукции станкостроения и тяжелого машиностроения и других)", - объяснили в центре.
Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 16:13
РЭЦ обновил "Навигатор" для экспортеров о работе в условиях ограничений
"Проверка заявления проводится в течение 5 рабочих дней", - добавили в РЭЦ. Там уточнили, что Минпромторг может отказать в выдаче разрешения на вывоз продукции за пределы РФ, если допущены нарушения в документах. Второй причиной для отказа может быть "критический недостаток промышленной продукции на территории России".
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ЭкономикаРоссияТехнологииГрузияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)СНГВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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