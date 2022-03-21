https://ria.ru/20220321/natsionalisty-1779344388.html
Националисты разбомбили больницу в Донецке, сообщил доброволец из США
Националисты разбомбили больницу в Донецке, сообщил доброволец из США - РИА Новости, 21.03.2022
Националисты разбомбили больницу в Донецке, сообщил доброволец из США
Украинские националисты нанесли удар по детской больнице в Донецке, разрушив ее, сообщил РИА Новости знаменитый донбасский доброволец первой волны, а ныне... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T20:35
2022-03-21T20:35
2022-03-21T20:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
джо байден
вячеслав володин
петровский район
сша
россия
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ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Украинские националисты нанесли удар по детской больнице в Донецке, разрушив ее, сообщил РИА Новости знаменитый донбасский доброволец первой волны, а ныне военкор, связавший свою судьбу с Донбассом, американец Рассел Бентли."Я здесь, в Петровском районе – моем районе, здесь мой дом. Они разбомбили детскую больницу. Это детская больница, здесь лечат младенцев и детей. Украинские националисты по приказу американских националистов разбомбили это место", - сказал Бентли.По его словам, такие преступления против мирных жителей должны быть прекращены."Мы денацифицируем и демилитаризируем Украину", - заявил американец.Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее назвал основанием для импичмента президента США Джо Байдена тот факт, что вооружение, которое США поставляют Украине, попадает к неонацистам, включая "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело). Это происходит вопреки американскому законодательству, запрещающему финансирование деятельности батальона.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/obstrely-1779337823.html
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Американец Рассел Бентли о разрушении детской больницы в Донецке украинскими националистами
Украинские националисты нанесли удар по детской больнице в Донецке, разрушив ее, рассказал РИА Новости знаменитый доброволец первой волны, а ныне военкор, связавший свою судьбу с Донбассом, американец Рассел Бентли
2022-03-21T20:35
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, джо байден, вячеслав володин, петровский район, сша, россия, госдума рф, вооруженные силы рф, донецк (днр), вооруженные силы украины
Националисты разбомбили больницу в Донецке, сообщил доброволец из США
Доброволец из США Бентли: украинские националисты разбомбили детскую больницу в Донецке