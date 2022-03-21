https://ria.ru/20220321/nalogi-1779264904.html

В правительстве призвали изменить систему налогообложения в нефтянке

В правительстве призвали изменить систему налогообложения в нефтянке - РИА Новости, 21.03.2022

В правительстве призвали изменить систему налогообложения в нефтянке

Правительство России в связи с торговлей компаниями нефтью с дисконтом видит своей задачей приведение налогообложения в отрасли к фактическим ценам на рынке,... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:59

2022-03-21T13:59

2022-03-21T13:59

экономика

александр новак

россия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Правительство России в связи с торговлей компаниями нефтью с дисконтом видит своей задачей приведение налогообложения в отрасли к фактическим ценам на рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Что касается топливно-энергетического комплекса. Если говорить о нефтяной и газовой отрасли, то понятно, что сейчас наша продукция торгуется частично с дисконтом относительно рыночных цен. Поэтому наша задача сейчас - привести систему налогообложения в том числе к фактическим ценам, которые есть на рынке, с тем, чтобы предприятия не работали в убыток", - сказал Новак.

https://ria.ru/20220321/neft-1779158083.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, александр новак, россия