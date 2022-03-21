https://ria.ru/20220321/nalogi-1779264904.html
В правительстве призвали изменить систему налогообложения в нефтянке
В правительстве призвали изменить систему налогообложения в нефтянке - РИА Новости, 21.03.2022
В правительстве призвали изменить систему налогообложения в нефтянке
Правительство России в связи с торговлей компаниями нефтью с дисконтом видит своей задачей приведение налогообложения в отрасли к фактическим ценам на рынке,... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:59
2022-03-21T13:59
2022-03-21T13:59
экономика
александр новак
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Правительство России в связи с торговлей компаниями нефтью с дисконтом видит своей задачей приведение налогообложения в отрасли к фактическим ценам на рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Что касается топливно-энергетического комплекса. Если говорить о нефтяной и газовой отрасли, то понятно, что сейчас наша продукция торгуется частично с дисконтом относительно рыночных цен. Поэтому наша задача сейчас - привести систему налогообложения в том числе к фактическим ценам, которые есть на рынке, с тем, чтобы предприятия не работали в убыток", - сказал Новак.
https://ria.ru/20220321/neft-1779158083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр новак, россия
В правительстве призвали изменить систему налогообложения в нефтянке
Вице-премьер Новак призвал изменить систему налогообложения в нефтянке
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Правительство России в связи с торговлей компаниями нефтью с дисконтом видит своей задачей приведение налогообложения в отрасли к фактическим ценам на рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Что касается топливно-энергетического комплекса. Если говорить о нефтяной и газовой отрасли, то понятно, что сейчас наша продукция торгуется частично с дисконтом относительно рыночных цен. Поэтому наша задача сейчас - привести систему налогообложения в том числе к фактическим ценам, которые есть на рынке, с тем, чтобы предприятия не работали в убыток", - сказал Новак.