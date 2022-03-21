https://ria.ru/20220321/naemniki-1779282969.html
Наемники переберутся на Запад после Украины, предупредил доброволец
Наемники переберутся на Запад после Украины, предупредил доброволец - РИА Новости, 21.03.2022
Наемники переберутся на Запад после Украины, предупредил доброволец
Иностранные наемники, воюющие на стороне Киева, после окончания боевых действий на Украине прибудут вместе с беженцами в Европу, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T15:11
2022-03-21T15:11
2022-03-21T15:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Иностранные наемники, воюющие на стороне Киева, после окончания боевых действий на Украине прибудут вместе с беженцами в Европу, заявил в интервью РИА Новости французский доброволец, снайпер Эрван Кастель."После окончания войны все эти люди с оружием и опытом, а также ненавистью будут предоставлены сами себе и переместятся на другие театры военных действий. Например, джихадисты, поддерживаемые Францией, оказались в Мали. Но более опасным для Европы является тот факт, что эти джихадисты и неонацисты по окончании конфликта на Украине будут вместе с беженцами мигрировать в страны Западной Европы", - сказал Кастель.По его словам, на Украине наблюдается такая же картина, как в Сирии. "Войны, инициированные американской стратегией, стратегией Запада при поддержке НАТО, притягивают маргиналов, экстремистов, фундаменталистов, для того чтобы заработать. В Сирии это были исламские фундаменталисты, здесь же на Украине это неонацисты", - заметил собеседник.Кастелю 58 лет, он ветеран французской армии, который прибыл в Донбасс в ряды Народной милиции еще в феврале 2014 года.
https://ria.ru/20220320/naemnik-1779138227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Наемники переберутся на Запад после Украины, предупредил доброволец
Французский доброволец Кастель: после Украины наемники переберутся на Запад