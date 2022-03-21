https://ria.ru/20220321/naemniki-1779282969.html

Наемники переберутся на Запад после Украины, предупредил доброволец

Наемники переберутся на Запад после Украины, предупредил доброволец - РИА Новости, 21.03.2022

Наемники переберутся на Запад после Украины, предупредил доброволец

Иностранные наемники, воюющие на стороне Киева, после окончания боевых действий на Украине прибудут вместе с беженцами в Европу, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T15:11

2022-03-21T15:11

2022-03-21T15:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777049160_0:205:2912:1843_1920x0_80_0_0_3ede41124f2a3e6be89b0e15c4f4b37c.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Иностранные наемники, воюющие на стороне Киева, после окончания боевых действий на Украине прибудут вместе с беженцами в Европу, заявил в интервью РИА Новости французский доброволец, снайпер Эрван Кастель."После окончания войны все эти люди с оружием и опытом, а также ненавистью будут предоставлены сами себе и переместятся на другие театры военных действий. Например, джихадисты, поддерживаемые Францией, оказались в Мали. Но более опасным для Европы является тот факт, что эти джихадисты и неонацисты по окончании конфликта на Украине будут вместе с беженцами мигрировать в страны Западной Европы", - сказал Кастель.По его словам, на Украине наблюдается такая же картина, как в Сирии. "Войны, инициированные американской стратегией, стратегией Запада при поддержке НАТО, притягивают маргиналов, экстремистов, фундаменталистов, для того чтобы заработать. В Сирии это были исламские фундаменталисты, здесь же на Украине это неонацисты", - заметил собеседник.Кастелю 58 лет, он ветеран французской армии, который прибыл в Донбасс в ряды Народной милиции еще в феврале 2014 года.

https://ria.ru/20220320/naemnik-1779138227.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина