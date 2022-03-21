https://ria.ru/20220321/naemniki-1779280055.html
Французский доброволец рассказал о воюющих на стороне Киева наемниках
Французский доброволец рассказал о воюющих на стороне Киева наемниках - РИА Новости, 21.03.2022
Французский доброволец рассказал о воюющих на стороне Киева наемниках
Наемники, воюющие в Донбассе на стороне киевского режима, приехали туда ради селфи, заявил в интервью РИА Новости французский доброволец и снайпер Эрван... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:58
2022-03-21T14:58
2022-03-21T14:58
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Наемники, воюющие в Донбассе на стороне киевского режима, приехали туда ради селфи, заявил в интервью РИА Новости французский доброволец и снайпер Эрван Кастель.Кастелю 58 лет, он ветеран французской армии, который прибыл в Донбасс в ряды Народной милиции в феврале 2014 года."Эти люди (наемники Киева – ред.) мне больше напоминают любителей и нарциссов, приехавших на Украину, чтобы сделать селфи", - сказал собеседник.Он подчеркнул, что лично не знает ни одного француза, кто воюет на стороне Киева, но знает, что такие есть."Это радикальные националисты, скорее даже неофашисты и неонацисты, которые присоединились к национальным батальонам Украины, украинского иностранному легиону. Этот такой проект, который призван принимать новых наемников, которые становились бы под суверенные украинские знамена", - заметил Кастель.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220321/voennye-1779225657.html
https://ria.ru/20220320/donbass-1779100189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
Французский доброволец рассказал о воюющих на стороне Киева наемниках
Доброволец Кастель сравнил воюющих на стороне Киева наемников с любителями селфи