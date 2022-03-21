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Путин пообещал дать поручение по ускоренному начислению "северных" надбавок - РИА Новости, 21.03.2022
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Путин пообещал дать поручение по ускоренному начислению "северных" надбавок
Путин пообещал дать поручение по ускоренному начислению "северных" надбавок - РИА Новости, 21.03.2022
Путин пообещал дать поручение по ускоренному начислению "северных" надбавок
Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать вопрос ускоренного начисления "северных" надбавок молодым специалистам в Арктической... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:10
2022-03-21T14:14
общество
владимир путин
экономика
арктика
россия
социальные выплаты
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать вопрос ускоренного начисления "северных" надбавок молодым специалистам в Арктической зоне, прежде всего это касается федеральных служащих.Глава государства провел рабочую встречу с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. Он рассказал, что во многих федеральных структурах есть дефицит кадров, и руководство на местах могло бы гораздо гибче находить решения, если бы "северные" надбавки можно было начислять в ускоренном порядке. По мнению Артюхова, если у молодого специалиста нет стажа жизни на Севере, они равны нулю, и это в определённой мере препятствие для того, чтобы они приезжали работать в регион."Это самое важное направление: правоохрана, безопасность, налоги, самые разные направления, которые испытывают иной раз кадровый голод. Такое решение могло бы позволить усилить федеральные структуры", - пояснил Артюхов."Я согласен. Считаю, что это справедливо. В этом направлении нужно двигаться. Обязательно дам поручение правительству, чтобы посчитали и внесли соответствующие предложения как можно быстрее", - отреагировал Путин.
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общество, владимир путин, экономика, арктика, россия, социальные выплаты, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
14:10 21.03.2022 (обновлено: 14:14 21.03.2022)
 
Путин пообещал дать поручение по ускоренному начислению "северных" надбавок

Путин пообещал поручить правительству ускоренное начисление "северных" надбавок в Арктике

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать вопрос ускоренного начисления "северных" надбавок молодым специалистам в Арктической зоне, прежде всего это касается федеральных служащих.
Глава государства провел рабочую встречу с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. Он рассказал, что во многих федеральных структурах есть дефицит кадров, и руководство на местах могло бы гораздо гибче находить решения, если бы "северные" надбавки можно было начислять в ускоренном порядке. По мнению Артюхова, если у молодого специалиста нет стажа жизни на Севере, они равны нулю, и это в определённой мере препятствие для того, чтобы они приезжали работать в регион.
"Это самое важное направление: правоохрана, безопасность, налоги, самые разные направления, которые испытывают иной раз кадровый голод. Такое решение могло бы позволить усилить федеральные структуры", - пояснил Артюхов.
"Я согласен. Считаю, что это справедливо. В этом направлении нужно двигаться. Обязательно дам поручение правительству, чтобы посчитали и внесли соответствующие предложения как можно быстрее", - отреагировал Путин.
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ОбществоВладимир ПутинЭкономикаАрктикаРоссиясоциальные выплатыДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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