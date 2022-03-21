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Госдума 20 апреля рассмотрит кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ - РИА Новости, 21.03.2022
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Госдума 20 апреля рассмотрит кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ
Госдума 20 апреля рассмотрит кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ - РИА Новости, 21.03.2022
Госдума 20 апреля рассмотрит кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ
Госдума на пленарном заседании 20 апреля рассмотрит кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для переназначения на должность председателя Центробанка РФ, соответствующее РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:29
2022-03-21T17:29
политика
эльвира набиуллина
владимир путин
россия
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
вячеслав володин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 20 апреля рассмотрит кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для переназначения на должность председателя Центробанка РФ, соответствующее решение было принято Советом Думы в понедельник, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Государственная дума на пленарном заседании 20 апреля рассмотрит кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка. Соответствующее решение принял Совет Государственной думы", - сказал Володин журналистам.Набиуллина занимает должность председателя Банка России с июня 2013 года. Сначала она была назначена на этот пост на четыре года, а затем в 2017 году ее полномочия были продлены уже на пять лет, поскольку до этого изменился закон о ЦБ - таким образом, они истекают в июне текущего года. В связи с этим президент России Владимир Путин 18 марта предложил Госдуме назначить Набиуллину на новый срок, то есть продлить ее полномочия еще на пять лет. Причем предполагается, что ее новые полномочия начнут действовать с 24 июня.
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политика, эльвира набиуллина, владимир путин, россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), вячеслав володин
17:29 21.03.2022
 
Госдума 20 апреля рассмотрит кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ

ГД на пленарном заседании 20 апреля рассмотрит кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ

© РИА Новости / ЦБ РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / ЦБ РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 20 апреля рассмотрит кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для переназначения на должность председателя Центробанка РФ, соответствующее решение было принято Советом Думы в понедельник, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Государственная дума на пленарном заседании 20 апреля рассмотрит кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка. Соответствующее решение принял Совет Государственной думы", - сказал Володин журналистам.
Набиуллина занимает должность председателя Банка России с июня 2013 года. Сначала она была назначена на этот пост на четыре года, а затем в 2017 году ее полномочия были продлены уже на пять лет, поскольку до этого изменился закон о ЦБ - таким образом, они истекают в июне текущего года. В связи с этим президент России Владимир Путин 18 марта предложил Госдуме назначить Набиуллину на новый срок, то есть продлить ее полномочия еще на пять лет. Причем предполагается, что ее новые полномочия начнут действовать с 24 июня.
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 14:27
В Госдуме призвали Набиуллину раскрыть планы по дальнейшей политике ЦБ
 
ПолитикаЭльвира НабиуллинаВладимир ПутинРоссияГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Вячеслав Володин
 
 
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