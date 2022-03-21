https://ria.ru/20220321/nabiullina-1779316709.html

Госдума 20 апреля рассмотрит кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ

Госдума 20 апреля рассмотрит кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ - РИА Новости, 21.03.2022

Госдума 20 апреля рассмотрит кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ

Госдума на пленарном заседании 20 апреля рассмотрит кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для переназначения на должность председателя Центробанка РФ, соответствующее РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T17:29

2022-03-21T17:29

2022-03-21T17:29

политика

эльвира набиуллина

владимир путин

россия

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

вячеслав володин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 20 апреля рассмотрит кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для переназначения на должность председателя Центробанка РФ, соответствующее решение было принято Советом Думы в понедельник, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Государственная дума на пленарном заседании 20 апреля рассмотрит кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка. Соответствующее решение принял Совет Государственной думы", - сказал Володин журналистам.Набиуллина занимает должность председателя Банка России с июня 2013 года. Сначала она была назначена на этот пост на четыре года, а затем в 2017 году ее полномочия были продлены уже на пять лет, поскольку до этого изменился закон о ЦБ - таким образом, они истекают в июне текущего года. В связи с этим президент России Владимир Путин 18 марта предложил Госдуме назначить Набиуллину на новый срок, то есть продлить ее полномочия еще на пять лет. Причем предполагается, что ее новые полномочия начнут действовать с 24 июня.

https://ria.ru/20220318/tsentrobank-1778849725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, эльвира набиуллина, владимир путин, россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), вячеслав володин