https://ria.ru/20220321/moskva-1779199252.html

Понедельник в Москве может стать самым теплым днем с начала года

Понедельник в Москве может стать самым теплым днем с начала года - РИА Новости, 21.03.2022

Понедельник в Москве может стать самым теплым днем с начала года

Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в понедельник, температура воздуха будет до плюс 11 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T08:02

2022-03-21T08:02

2022-03-21T08:02

общество

москва

погода

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в понедельник, температура воздуха будет до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков, отметив, что этот день может стать самым теплым с начала года."Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в столице плюс 9-11 градусов, по области от 7 до плюс 12",- сообщил Синенков.По его словам, такая температура воздуха не является рекордной, но с начала 2022 года этот день может стать самым теплым.Синоптик также сообщил, что ветер будет северный, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление немного повысится и составит 762 миллиметра ртутного столба, что существенно выше нормы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220312/pogoda-1777648916.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода