https://ria.ru/20220321/moskva-1779199252.html
Понедельник в Москве может стать самым теплым днем с начала года
Понедельник в Москве может стать самым теплым днем с начала года - РИА Новости, 21.03.2022
Понедельник в Москве может стать самым теплым днем с начала года
Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в понедельник, температура воздуха будет до плюс 11 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T08:02
2022-03-21T08:02
2022-03-21T08:02
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в понедельник, температура воздуха будет до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков, отметив, что этот день может стать самым теплым с начала года."Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в столице плюс 9-11 градусов, по области от 7 до плюс 12",- сообщил Синенков.По его словам, такая температура воздуха не является рекордной, но с начала 2022 года этот день может стать самым теплым.Синоптик также сообщил, что ветер будет северный, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление немного повысится и составит 762 миллиметра ртутного столба, что существенно выше нормы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220312/pogoda-1777648916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
Понедельник в Москве может стать самым теплым днем с начала года
В Москве в понедельник воздух может прогреться до 11 градусов
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в понедельник, температура воздуха будет до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков, отметив, что этот день может стать самым теплым с начала года.
"Сегодня в Москве
ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в столице плюс 9-11 градусов, по области от 7 до плюс 12",- сообщил Синенков.
По его словам, такая температура воздуха не является рекордной, но с начала 2022 года этот день может стать самым теплым.
Синоптик также сообщил, что ветер будет северный, 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление немного повысится и составит 762 миллиметра ртутного столба, что существенно выше нормы.