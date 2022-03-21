https://ria.ru/20220321/moshenniki-1779229680.html

В МВД рассказали о новых уловках телефонных мошенников в связи с санкциями

В МВД рассказали о новых уловках телефонных мошенников в связи с санкциями - РИА Новости, 21.03.2022

В МВД рассказали о новых уловках телефонных мошенников в связи с санкциями

Телефонные мошенники стали использовать информацию о международных санкциях для совершения хищений, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T11:29

2022-03-21T11:29

2022-03-21T11:29

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ирина волк

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Телефонные мошенники стали использовать информацию о международных санкциях для совершения хищений, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Телефонные мошенники стали активно эксплуатировать актуальную новостную повестку. Ранее незнакомцы, называющие себя представителями банков, пытались просто узнать данные вашей карты. Теперь предлогом для этого служит информация об отключении российских кредитно-финансовых учреждений от международной платежной системы. Среди других причин для звонка – вероятность якобы предстоящего полного запрета на снятие наличных денег со счетов либо глобальной блокировки банковских операций в результате введения санкционных ограничений", - сказала она.Отмечается, что мошенник также может предложить успеть взять кредит по низкой процентной ставке. По словам Волк, некоторых потерпевших убеждали взять кредит и перевести его на специальный безопасный "антикризисный" счет, либо требовали назвать полные данные карты или приходящие в SMS коды. По всем зарегистрированным фактам заведены дела по статье о мошенничестве.В МВД России призвали граждан очень внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, в которых требуется совершить финансовые операции. "Если вам звонит человек, представляется сотрудником кредитно-финансовой организации и сообщает о текущих либо грядущих проблемах, единственное верное решение – положить трубку и перезвонить в банк по его официальному номеру, а еще лучше – прийти в офис лично", - отметила Ирина Волк. Подчеркивается, что никогда ни при каких обстоятельствах не нужно сообщать по телефону реквизиты банковской карты, код на ее обратной стороне, PIN-код для банкомата, логин и пароль для входа в личный кабинет на сайте банка, а также приходящие в SMS пароли для подтверждения операций."Не оформляйте онлайн-кредиты под влиянием звонивших по телефону неизвестных. Не направляйте свои деньги на неизвестные счета, номера которых вам назвали по телефону. Если в отношении вас или ваших близких совершены противоправные деяния, как можно быстрее сообщите о случившемся в полицию", - заключила Волк.

https://ria.ru/20220318/moshenniki-1778758105.html

https://ria.ru/20220225/moshenniki-1774935552.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк, санкции в отношении россии