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Молдавия откроет часть воздушного пространства - РИА Новости, 21.03.2022
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Молдавия откроет часть воздушного пространства
Молдавия откроет часть воздушного пространства - РИА Новости, 21.03.2022
Молдавия откроет часть воздушного пространства
Молдавия с 21 марта открывает часть воздушного пространства и возобновляет пассажирские рейсы в направлении Румынии, сообщил вице-премьер, министр... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T09:19
2022-03-21T13:07
в мире
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КИШИНЕВ, 21 мар - РИА Новости. Молдавия с 21 марта открывает часть воздушного пространства и возобновляет пассажирские рейсы в направлении Румынии, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине и угроз безопасности Молдавии. В тот же день республика закрыла свое воздушное пространство, полеты запрещены до 25 апреля."С сегодняшнего дня, 21 марта 2022 года, в 12.00 (13.00 мск) часть национального воздушного пространства будет открыта для использования гражданской и государственной авиации, что позволит возобновить регулярные пассажирские перевозки. Учитывая, что воздушное пространство Украины закрыто и полеты в северном, южном и восточном направлениях выполняться не могут, все полеты будут направлены в Румынию и из нее", - написал Спыну в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, молдавия, украина, румыния, новости - туризм
09:19 21.03.2022 (обновлено: 13:07 21.03.2022)
 
Молдавия откроет часть воздушного пространства

Молдавия откроет часть воздушного пространства в направлении Румынии

© Sputnik / Мирослав РотарьАэропорт Кишинева
Аэропорт Кишинева - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Аэропорт Кишинева
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 21 мар - РИА Новости. Молдавия с 21 марта открывает часть воздушного пространства и возобновляет пассажирские рейсы в направлении Румынии, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине и угроз безопасности Молдавии. В тот же день республика закрыла свое воздушное пространство, полеты запрещены до 25 апреля.
"С сегодняшнего дня, 21 марта 2022 года, в 12.00 (13.00 мск) часть национального воздушного пространства будет открыта для использования гражданской и государственной авиации, что позволит возобновить регулярные пассажирские перевозки. Учитывая, что воздушное пространство Украины закрыто и полеты в северном, южном и восточном направлениях выполняться не могут, все полеты будут направлены в Румынию и из нее", - написал Спыну в Telegram.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
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