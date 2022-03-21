https://ria.ru/20220321/mishustin-1779276762.html
Мишустин призвал выполнить в срок проекты по развитию сельских территорий
Мишустин призвал выполнить в срок проекты по развитию сельских территорий - РИА Новости, 21.03.2022
Мишустин призвал выполнить в срок проекты по развитию сельских территорий
Все запланированные проекты в рамках развития сельских территорий в России нужно выполнить в срок и без сбоев, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:45
2022-03-21T14:45
2022-03-21T14:45
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Все запланированные проекты в рамках развития сельских территорий в России нужно выполнить в срок и без сбоев, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Необходимо продолжать работу по комплексному развитию сельских территорий", - сказал он на совещании с вице-премьерами, пояснив, что речь идет о строительстве дорог, школ, детских учреждений, клубов.Всего, по словам премьера, было запланировано на этот год более 90 проектов в 46 регионах."И надо выполнить их в срок и без сбоев", - подчеркнул Мишустин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин
Мишустин призвал выполнить в срок проекты по развитию сельских территорий
Премьер Мишустин призвал выполнить в срок проекты по развитию сельских территорий
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Все запланированные проекты в рамках развития сельских территорий в России нужно выполнить в срок и без сбоев, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Необходимо продолжать работу по комплексному развитию сельских территорий", - сказал он на совещании с вице-премьерами, пояснив, что речь идет о строительстве дорог, школ, детских учреждений, клубов.
Всего, по словам премьера, было запланировано на этот год более 90 проектов в 46 регионах.
"И надо выполнить их в срок и без сбоев", - подчеркнул Мишустин
.