https://ria.ru/20220321/mishustin-1779276762.html

Мишустин призвал выполнить в срок проекты по развитию сельских территорий

Мишустин призвал выполнить в срок проекты по развитию сельских территорий - РИА Новости, 21.03.2022

Мишустин призвал выполнить в срок проекты по развитию сельских территорий

Все запланированные проекты в рамках развития сельских территорий в России нужно выполнить в срок и без сбоев, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T14:45

2022-03-21T14:45

2022-03-21T14:45

общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Все запланированные проекты в рамках развития сельских территорий в России нужно выполнить в срок и без сбоев, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Необходимо продолжать работу по комплексному развитию сельских территорий", - сказал он на совещании с вице-премьерами, пояснив, что речь идет о строительстве дорог, школ, детских учреждений, клубов.Всего, по словам премьера, было запланировано на этот год более 90 проектов в 46 регионах."И надо выполнить их в срок и без сбоев", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20220321/vyplaty-1779272467.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, михаил мишустин