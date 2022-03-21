https://ria.ru/20220321/mirzalizade-1779281043.html

Суд отклонил иск к МВД высланного из России комика Мирзализаде

Суд отклонил иск к МВД высланного из России комика Мирзализаде - РИА Новости, 21.03.2022

Суд отклонил иск к МВД высланного из России комика Мирзализаде

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск стендап-комика Идрака Мирзализаде к МВД РФ, в котором он оспаривал запрет на въезд в Россию до 2035 года, сообщили РИА... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T15:02

2022-03-21T15:02

2022-03-21T15:02

москва

россия

идрак мирзализаде

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск стендап-комика Идрака Мирзализаде к МВД РФ, в котором он оспаривал запрет на въезд в Россию до 2035 года, сообщили РИА Новости в суде."Суд отказал в удовлетворении иска", - сказали в инстанции.МВД РФ добилось выезда Мирзализаде из страны на фоне скандала из-за его шутки о "русских и фекалиях". Позднее в одном из своих выступлений комик объяснял, что фрагмент "вырван из контекста" юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию.В иске комик просил суд признать незаконным решение МВД, отмечая, что районный суд в своем постановлении разъяснил, что разумным является годичный срок высылки.В конце августа МВД приняло решение, что пребывание в РФ гражданина Белоруссии Мирзализаде нежелательно, причем пожизненно. В ведомстве подчеркнули, что считают недопустимыми высказывания комика, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи. Ему предписали за свой счет приобрести билеты и уехать из России.Мирзализаде тогда подал в суд первый иск к МВД РФ, и в начале октября Замоскворецкий суд Москвы обязал ведомство установить разумный срок вместо пожизненного. В феврале МВД России сократило срок до 2035 года.Кроме того, Мирзализаде отбыл 10-дневный административный арест по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).В ходе рассмотрения дела в суде комик извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды.Прокуратура Москвы, возбудившая административное дело, заявляла, что Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".

https://ria.ru/20220321/bil-1779254357.html

https://ria.ru/20220316/feyki-1778537602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, россия, идрак мирзализаде, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия