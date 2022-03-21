https://ria.ru/20220321/mirzalizade-1779281043.html
Суд отклонил иск к МВД высланного из России комика Мирзализаде
Суд отклонил иск к МВД высланного из России комика Мирзализаде - РИА Новости, 21.03.2022
Суд отклонил иск к МВД высланного из России комика Мирзализаде
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск стендап-комика Идрака Мирзализаде к МВД РФ, в котором он оспаривал запрет на въезд в Россию до 2035 года, сообщили РИА... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T15:02
2022-03-21T15:02
2022-03-21T15:02
москва
россия
идрак мирзализаде
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск стендап-комика Идрака Мирзализаде к МВД РФ, в котором он оспаривал запрет на въезд в Россию до 2035 года, сообщили РИА Новости в суде."Суд отказал в удовлетворении иска", - сказали в инстанции.МВД РФ добилось выезда Мирзализаде из страны на фоне скандала из-за его шутки о "русских и фекалиях". Позднее в одном из своих выступлений комик объяснял, что фрагмент "вырван из контекста" юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию.В иске комик просил суд признать незаконным решение МВД, отмечая, что районный суд в своем постановлении разъяснил, что разумным является годичный срок высылки.В конце августа МВД приняло решение, что пребывание в РФ гражданина Белоруссии Мирзализаде нежелательно, причем пожизненно. В ведомстве подчеркнули, что считают недопустимыми высказывания комика, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи. Ему предписали за свой счет приобрести билеты и уехать из России.Мирзализаде тогда подал в суд первый иск к МВД РФ, и в начале октября Замоскворецкий суд Москвы обязал ведомство установить разумный срок вместо пожизненного. В феврале МВД России сократило срок до 2035 года.Кроме того, Мирзализаде отбыл 10-дневный административный арест по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).В ходе рассмотрения дела в суде комик извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды.Прокуратура Москвы, возбудившая административное дело, заявляла, что Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".
https://ria.ru/20220321/bil-1779254357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, идрак мирзализаде, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Суд отклонил иск к МВД высланного из России комика Мирзализаде
Суд в Москве отклонил иск к МВД высланного из России стендап-комика Мирзализаде
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск стендап-комика Идрака Мирзализаде к МВД РФ, в котором он оспаривал запрет на въезд в Россию до 2035 года, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отказал в удовлетворении иска", - сказали в инстанции.
МВД РФ добилось выезда Мирзализаде из страны на фоне скандала из-за его шутки о "русских и фекалиях". Позднее в одном из своих выступлений комик объяснял, что фрагмент "вырван из контекста" юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию.
В иске комик просил суд признать незаконным решение МВД, отмечая, что районный суд в своем постановлении разъяснил, что разумным является годичный срок высылки.
В конце августа МВД приняло решение, что пребывание в РФ
гражданина Белоруссии Мирзализаде нежелательно, причем пожизненно. В ведомстве подчеркнули, что считают недопустимыми высказывания комика, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи. Ему предписали за свой счет приобрести билеты и уехать из России.
Мирзализаде тогда подал в суд первый иск к МВД РФ, и в начале октября Замоскворецкий суд Москвы
обязал ведомство установить разумный срок вместо пожизненного. В феврале МВД России сократило срок до 2035 года.
Кроме того, Мирзализаде отбыл 10-дневный административный арест по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
В ходе рассмотрения дела в суде комик извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды.
Прокуратура Москвы, возбудившая административное дело, заявляла, что Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".