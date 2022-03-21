https://ria.ru/20220321/miroporyadok-1779319311.html

Чешский политолог рассказал, как великие державы поделят мир

Чешский политолог рассказал, как великие державы поделят мир - РИА Новости, 21.03.2022

Чешский политолог рассказал, как великие державы поделят мир

Чешский политолог и экономист Петр Робейшек в интервью Radio Universum рассказал, как великие державы поделят мир. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T17:48

2022-03-21T17:48

2022-03-21T23:10

в мире

европа

россия

китай

сша

евросоюз

чехия

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Чешский политолог и экономист Петр Робейшек в интервью Radio Universum рассказал, как великие державы поделят мир.По его словам, с концом глобализации планета расколется на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский."Тем, кто окажется в проигрыше, будет, на мой взгляд, Европейский союз. Он оказался в слабой позиции, потому что он хоть и пытался воплощать свои великодержавные, амбициозные мечты, но делал это недостаточно последовательно. Европа недорабатывала, а главное, ей не хватило патриотизма европейцев. В результате она оказалась самым слабым и самым уязвимым игроком", — предположил эксперт.Как считает аналитик, ниже уровня этих двух больших торговых объединений приобретет значение национальное государство. Отдельным странам придется снова самим заботиться о себе и гораздо меньше полагаться на остальных, уверен Робейшек.По мнению политолога, в условиях нового миропорядка Чехии удастся обеспечить достойный уровень благосостояния жителям республики, но для этого Праге "нужно стараться", а также "вести себя разумно".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220321/posledstviya-1779288322.html

https://ria.ru/20220320/perezagruzka-1779029087.html

европа

россия

китай

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, европа, россия, китай, сша, евросоюз, чехия