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Чешский политолог рассказал, как великие державы поделят мир - РИА Новости, 21.03.2022
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Чешский политолог рассказал, как великие державы поделят мир
Чешский политолог рассказал, как великие державы поделят мир - РИА Новости, 21.03.2022
Чешский политолог рассказал, как великие державы поделят мир
Чешский политолог и экономист Петр Робейшек в интервью Radio Universum рассказал, как великие державы поделят мир. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:48
2022-03-21T23:10
в мире
европа
россия
китай
сша
евросоюз
чехия
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Чешский политолог и экономист Петр Робейшек в интервью Radio Universum рассказал, как великие державы поделят мир.По его словам, с концом глобализации планета расколется на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский."Тем, кто окажется в проигрыше, будет, на мой взгляд, Европейский союз. Он оказался в слабой позиции, потому что он хоть и пытался воплощать свои великодержавные, амбициозные мечты, но делал это недостаточно последовательно. Европа недорабатывала, а главное, ей не хватило патриотизма европейцев. В результате она оказалась самым слабым и самым уязвимым игроком", — предположил эксперт.Как считает аналитик, ниже уровня этих двух больших торговых объединений приобретет значение национальное государство. Отдельным странам придется снова самим заботиться о себе и гораздо меньше полагаться на остальных, уверен Робейшек.По мнению политолога, в условиях нового миропорядка Чехии удастся обеспечить достойный уровень благосостояния жителям республики, но для этого Праге "нужно стараться", а также "вести себя разумно".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, европа, россия, китай, сша, евросоюз, чехия
17:48 21.03.2022 (обновлено: 23:10 21.03.2022)
 
Чешский политолог рассказал, как великие державы поделят мир

Чешский эксперт Робейшек: мир разделится на два больших блока, а Европа потерпит поражение

CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Чешский политолог и экономист Петр Робейшек в интервью Radio Universum рассказал, как великие державы поделят мир.
По его словам, с концом глобализации планета расколется на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский.
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"Тем, кто окажется в проигрыше, будет, на мой взгляд, Европейский союз. Он оказался в слабой позиции, потому что он хоть и пытался воплощать свои великодержавные, амбициозные мечты, но делал это недостаточно последовательно. Европа недорабатывала, а главное, ей не хватило патриотизма европейцев. В результате она оказалась самым слабым и самым уязвимым игроком", — предположил эксперт.
Как считает аналитик, ниже уровня этих двух больших торговых объединений приобретет значение национальное государство. Отдельным странам придется снова самим заботиться о себе и гораздо меньше полагаться на остальных, уверен Робейшек.
По мнению политолога, в условиях нового миропорядка Чехии удастся обеспечить достойный уровень благосостояния жителям республики, но для этого Праге "нужно стараться", а также "вести себя разумно".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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