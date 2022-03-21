https://ria.ru/20220321/miroporyadok-1779319311.html
Чешский политолог рассказал, как великие державы поделят мир
Чешский политолог рассказал, как великие державы поделят мир - РИА Новости, 21.03.2022
Чешский политолог рассказал, как великие державы поделят мир
Чешский политолог и экономист Петр Робейшек в интервью Radio Universum рассказал, как великие державы поделят мир. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:48
2022-03-21T17:48
2022-03-21T23:10
в мире
европа
россия
китай
сша
евросоюз
чехия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155255/66/1552556667_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_65066506411a4bbf5d1a634c808cad5c.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Чешский политолог и экономист Петр Робейшек в интервью Radio Universum рассказал, как великие державы поделят мир.По его словам, с концом глобализации планета расколется на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский."Тем, кто окажется в проигрыше, будет, на мой взгляд, Европейский союз. Он оказался в слабой позиции, потому что он хоть и пытался воплощать свои великодержавные, амбициозные мечты, но делал это недостаточно последовательно. Европа недорабатывала, а главное, ей не хватило патриотизма европейцев. В результате она оказалась самым слабым и самым уязвимым игроком", — предположил эксперт.Как считает аналитик, ниже уровня этих двух больших торговых объединений приобретет значение национальное государство. Отдельным странам придется снова самим заботиться о себе и гораздо меньше полагаться на остальных, уверен Робейшек.По мнению политолога, в условиях нового миропорядка Чехии удастся обеспечить достойный уровень благосостояния жителям республики, но для этого Праге "нужно стараться", а также "вести себя разумно".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220321/posledstviya-1779288322.html
https://ria.ru/20220320/perezagruzka-1779029087.html
европа
россия
китай
сша
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155255/66/1552556667_109:0:1812:1277_1920x0_80_0_0_fddead278231681360ac805dde410247.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, россия, китай, сша, евросоюз, чехия
17:48 21.03.2022 (обновлено: 23:10 21.03.2022)
Чешский политолог рассказал, как великие державы поделят мир
Чешский эксперт Робейшек: мир разделится на два больших блока, а Европа потерпит поражение