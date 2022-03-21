https://ria.ru/20220321/mh17-1779280831.html

Адвокат объяснил, почему выводы "Алмаз-Антея" по MH17 нельзя оспорить

Адвокат объяснил, почему выводы "Алмаз-Антея" по MH17 нельзя оспорить - РИА Новости, 21.03.2022

Адвокат объяснил, почему выводы "Алмаз-Антея" по MH17 нельзя оспорить

Эксперименты российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" по делу о крушении рейса MH17 основаны на данных, собранных за более чем 40 лет, их не могут оспорить РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T15:05

2022-03-21T15:05

2022-03-21T15:05

mh17. расследование

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ПАРИЖ, 21 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Эксперименты российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" по делу о крушении рейса MH17 основаны на данных, собранных за более чем 40 лет, их не могут оспорить эксперты из стран, где не производили ракет "Бук", заявил адвокат Баудевейн ван Эйк.В понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол продолжились слушания по делу об авиакатастрофе малайзийского Boeing - на заседаниях выступает защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова, которого представляют голландские адвокаты Сабине тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк."Эксперты "Алмаз-Антея" объясняли в ходе опроса следственного судьи, что испытания этих ракет (ЗРК "Бук") - продолжительный процесс, который длился с 1980-х... Это значит, что "Алмаз-Антей" выстраивал свой эксперимент на основе данных, полученных задолго до того, как над этим начали работать два других исследовательских института, принимающие участие в этом деле", - сказал адвокат на слушаниях, трансляция которых ведется на сайте суда.Другие институты – это Аэрокосмический центр Нидерландов и Королевская военная академия Бельгии, которые провели эксперимент по детонации боеголовки ЗРК "Бук" на Украине в 2016 году."По этой причине "Алмаз-Антей" указал, что все данные, собранные этими экспертами, были известны концерну с 1980-х. Становится ясно, что вся информация и производственные данные "Алмаз-Антея" основаны на работе, которая велась более 40 лет. И это просто невозможно оставить без внимания или оспорить экспертами из стран, которые не производили ракеты "Бук", - отметил Ван Эйк."Алмаз-Антей" трижды проводил натурные эксперименты, моделирующие ситуацию с поражением малайзийского Boeing над Донбассом. Эксперименты подтвердили, что самолет могла поразить только ракета 9М38 со стороны населенного пункта Зарощенское, который контролировался украинскими военными, на вооружении которых были ЗРК "Бук", доставшиеся Киеву после распада СССР. Голландские эксперты отказались от приглашения присутствовать на одном из экспериментов.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов выступила с обвинительным актом, потребовав приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20220316/malayziya-1778464423.html

https://ria.ru/20220309/sud-1777313532.html

https://ria.ru/20220126/rassledovanie-1769656577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

mh17. расследование, в мире, николай винниченко, россия, бельгия, киев, вооруженные силы рф, генеральная прокуратура рф, концерн пво "алмаз-антей"