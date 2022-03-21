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Пискарев назвал решение признать Meta* экстремистской справедливым - РИА Новости, 22.03.2022
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Пискарев назвал решение признать Meta* экстремистской справедливым
Пискарев назвал решение признать Meta* экстремистской справедливым - РИА Новости, 22.03.2022
Пискарев назвал решение признать Meta* экстремистской справедливым
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал справедливым и закономерным решение признать американскую... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-21T17:59
2022-03-22T00:11
meta (метавселенная)
технологии
россия
общество
василий пискарев
госдума рф
интернет
социальные сети
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал справедливым и закономерным решение признать американскую компанию Meta* экстремистской организацией.Тверской суд Москвы в понедельник днем запретил в России Facebook** и Instagram** за экстремистскую деятельность, но сделал исключение для WhatsApp."Действия руководства Meta* справедливо признаны экстремистскими. Сегодня российские государственные органы, и в первую очередь суд, продемонстрировали, что закон обязателен для всех", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комитета.По его словам, руководители Meta* "возомнили себя вершителями судеб" и санкционировали пользователям Facebook** и Instagram** возможность призывать к насилию и убийствам россиян. "Это беспрецедентный шаг, который не может оставаться безнаказанным, и подлежит ответственности по всей строгости закона", - добавил парламентарий.Ранее Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook** и Instagram** запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ".После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Вице-президент Meta* Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии".Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram** в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram недоступен с российских IP-адресов.А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook** – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.* Запрещенная в России организация** Соцсеть, признанная в России экстремистской
https://ria.ru/20220321/meta-1779315702.html
https://ria.ru/20220321/instagram-1779300561.html
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meta (метавселенная), технологии, россия, общество, василий пискарев, госдума рф, интернет, социальные сети
17:59 21.03.2022 (обновлено: 00:11 22.03.2022)
 
Пискарев назвал решение признать Meta* экстремистской справедливым

Депутат Пискарев назвал решение признать Meta* экстремистской справедливым и закономерным

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Fotolia / kantver
Смартфон
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал справедливым и закономерным решение признать американскую компанию Meta* экстремистской организацией.
Тверской суд Москвы в понедельник днем запретил в России Facebook** и Instagram** за экстремистскую деятельность, но сделал исключение для WhatsApp.
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"Действия руководства Meta* справедливо признаны экстремистскими. Сегодня российские государственные органы, и в первую очередь суд, продемонстрировали, что закон обязателен для всех", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комитета.
По его словам, руководители Meta* "возомнили себя вершителями судеб" и санкционировали пользователям Facebook** и Instagram** возможность призывать к насилию и убийствам россиян. "Это беспрецедентный шаг, который не может оставаться безнаказанным, и подлежит ответственности по всей строгости закона", - добавил парламентарий.
Ранее Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook** и Instagram** запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ".
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После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
Вице-президент Meta* Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии".
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram** в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram недоступен с российских IP-адресов.
А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook** – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.
* Запрещенная в России организация
** Соцсеть, признанная в России экстремистской
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Meta (метавселенная)ТехнологииРоссияОбществоВасилий ПискаревГосдума РФИнтернетСоциальные сети
 
 
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