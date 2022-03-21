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Юрист рассказал о возможности Meta* разблокировать свои соцсети в России - РИА Новости, 22.03.2022
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Юрист рассказал о возможности Meta* разблокировать свои соцсети в России
Юрист рассказал о возможности Meta* разблокировать свои соцсети в России - РИА Новости, 22.03.2022
Юрист рассказал о возможности Meta* разблокировать свои соцсети в России
У Meta* после запрета Facebook** и Instagram** в России есть два варианта: обжаловать решение в вышестоящей инстанции или привести свой контент в соответствие с РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-21T17:25
2022-03-22T00:29
ник клегг
в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. У Meta* после запрета Facebook** и Instagram** в России есть два варианта: обжаловать решение в вышестоящей инстанции или привести свой контент в соответствие с законодательством России, пояснил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.В понедельник днем Тверской суд Москвы запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность, но сделал исключение для WhatsApp."Есть апелляционная инстанция: Московский городской суд, они, Meta*, судебный акт могут обжаловать там. Но в то же время они могут действовать иным образом: привести свой контент в соответствие российским законам и отрегулировать социальные сети так, чтобы не подпадать под действие законов России, запрещающих пропаганду экстремизма", - сказал Грибаков.Он подчеркнул, что претензии Генпрокуратуры РФ были в том числе в том, что Facebook** и Instagram** не удаляют фейки о российской специальной операции на Украине. Эти требования не были выполнены, что и стало причиной для обращения в суд.Ранее Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook** и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ".После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Вице-президент Meta* Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии".Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram** в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram* недоступен с российских IP-адресов.А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook** – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.* Запрещенная в России организация** Соцсеть, признанная в России экстремистской
https://ria.ru/20220321/whatsapp-1779308278.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220321/meta-1779265531.html
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60
ник клегг, в мире
17:25 21.03.2022 (обновлено: 00:29 22.03.2022)
 
Юрист рассказал о возможности Meta* разблокировать свои соцсети в России

Юрист Грибаков заявил, что у Meta* есть два пути разблокировать свои соцсети в России

© Depositphotos / VadmaryДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Depositphotos / Vadmary
Девушка со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. У Meta* после запрета Facebook** и Instagram** в России есть два варианта: обжаловать решение в вышестоящей инстанции или привести свой контент в соответствие с законодательством России, пояснил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.
В понедельник днем Тверской суд Москвы запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность, но сделал исключение для WhatsApp.
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Вчера, 16:54
Запрет Meta* в России не распространяется на WhatsApp
"Есть апелляционная инстанция: Московский городской суд, они, Meta*, судебный акт могут обжаловать там. Но в то же время они могут действовать иным образом: привести свой контент в соответствие российским законам и отрегулировать социальные сети так, чтобы не подпадать под действие законов России, запрещающих пропаганду экстремизма", - сказал Грибаков.
Он подчеркнул, что претензии Генпрокуратуры РФ были в том числе в том, что Facebook** и Instagram** не удаляют фейки о российской специальной операции на Украине. Эти требования не были выполнены, что и стало причиной для обращения в суд.
Ранее Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook** и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ".
После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
Вице-президент Meta* Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии".
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram** в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram* недоступен с российских IP-адресов.
А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook** – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.
* Запрещенная в России организация
** Соцсеть, признанная в России экстремистской
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Вчера, 14:01В мире
Meta отказалась от русофобской политики, заявила адвокат компании
 
Ник КлеггВ мире
 
 
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