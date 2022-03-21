https://ria.ru/20220321/meta-1779315702.html
Юрист рассказал о возможности Meta* разблокировать свои соцсети в России
Юрист рассказал о возможности Meta* разблокировать свои соцсети в России - РИА Новости, 22.03.2022
Юрист рассказал о возможности Meta* разблокировать свои соцсети в России
У Meta* после запрета Facebook** и Instagram** в России есть два варианта: обжаловать решение в вышестоящей инстанции или привести свой контент в соответствие с РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-21T17:25
2022-03-21T17:25
2022-03-22T00:29
ник клегг
в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. У Meta* после запрета Facebook** и Instagram** в России есть два варианта: обжаловать решение в вышестоящей инстанции или привести свой контент в соответствие с законодательством России, пояснил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.В понедельник днем Тверской суд Москвы запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность, но сделал исключение для WhatsApp."Есть апелляционная инстанция: Московский городской суд, они, Meta*, судебный акт могут обжаловать там. Но в то же время они могут действовать иным образом: привести свой контент в соответствие российским законам и отрегулировать социальные сети так, чтобы не подпадать под действие законов России, запрещающих пропаганду экстремизма", - сказал Грибаков.Он подчеркнул, что претензии Генпрокуратуры РФ были в том числе в том, что Facebook** и Instagram** не удаляют фейки о российской специальной операции на Украине. Эти требования не были выполнены, что и стало причиной для обращения в суд.Ранее Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook** и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ".После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Вице-президент Meta* Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии".Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram** в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram* недоступен с российских IP-адресов.А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook** – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.* Запрещенная в России организация** Соцсеть, признанная в России экстремистской
https://ria.ru/20220321/whatsapp-1779308278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ник клегг, в мире
17:25 21.03.2022 (обновлено: 00:29 22.03.2022)
Юрист рассказал о возможности Meta* разблокировать свои соцсети в России
Юрист Грибаков заявил, что у Meta* есть два пути разблокировать свои соцсети в России
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. У Meta* после запрета Facebook** и Instagram** в России есть два варианта: обжаловать решение в вышестоящей инстанции или привести свой контент в соответствие с законодательством России, пояснил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.
В понедельник днем Тверской суд Москвы запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность, но сделал исключение для WhatsApp.
"Есть апелляционная инстанция: Московский городской суд, они, Meta*, судебный акт могут обжаловать там. Но в то же время они могут действовать иным образом: привести свой контент в соответствие российским законам и отрегулировать социальные сети так, чтобы не подпадать под действие законов России, запрещающих пропаганду экстремизма", - сказал Грибаков.
Он подчеркнул, что претензии Генпрокуратуры РФ были в том числе в том, что Facebook** и Instagram** не удаляют фейки о российской специальной операции на Украине. Эти требования не были выполнены, что и стало причиной для обращения в суд.
Ранее Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook** и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ".
После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
Вице-президент Meta* Ник Клегг
позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии".
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram** в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram* недоступен с российских IP-адресов.
А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook** – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.
* Запрещенная в России организация
** Соцсеть, признанная в России экстремистской