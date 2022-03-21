https://ria.ru/20220321/meta-1779257587.html
Meta изменила свою политику, заявила адвокат
Meta изменила свою политику, заявила адвокат - РИА Новости, 21.03.2022
Meta изменила свою политику, заявила адвокат
Meta изменила свою политику и не допускает русофобии и призывов к насилию над гражданами РФ на своих площадках, заявила адвокат американской компании на... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:23
2022-03-21T13:23
2022-03-21T13:23
ник клегг
общество
meta (метавселенная)
facebook
instagram
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Meta изменила свою политику и не допускает русофобии и призывов к насилию над гражданами РФ на своих площадках, заявила адвокат американской компании на заседании Тверского суда Москвы, рассматривающего иск о признании Meta Platforms (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией."Компания после публичного обсуждения изменила свою политику и заявляет о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан России", - сказала она.Адвокат попросила отклонить иск о запрете Facebook и Instagram. "Недопустимы на платформе разжигание ненависти в отношении российских гражданских лиц, русофобия, призывы к притеснению. Мы также не допускаем призывов к убийствам глав государств", - добавила она.Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ".После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Вице-президент Meta Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta "не потерпит русофобии".Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram недоступен с российских IP-адресов.А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.
https://ria.ru/20220321/meta-1779246109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ник клегг, общество, meta (метавселенная), facebook, instagram
Meta изменила свою политику, заявила адвокат
Адвокат заявила, что компания Meta изменила свою политику и не допускает русофобии
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Meta изменила свою политику и не допускает русофобии и призывов к насилию над гражданами РФ на своих площадках, заявила адвокат американской компании на заседании Тверского суда Москвы, рассматривающего иск о признании Meta Platforms (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией.
"Компания после публичного обсуждения изменила свою политику и заявляет о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан России", - сказала она.
Адвокат попросила отклонить иск о запрете Facebook и Instagram. "Недопустимы на платформе разжигание ненависти в отношении российских гражданских лиц, русофобия, призывы к притеснению. Мы также не допускаем призывов к убийствам глав государств", - добавила она.
Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ".
После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
Вице-президент Meta Ник Клегг
позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta "не потерпит русофобии".
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram недоступен с российских IP-адресов.
А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.