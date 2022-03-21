https://ria.ru/20220321/meta-1779257587.html

Meta изменила свою политику, заявила адвокат

Meta изменила свою политику, заявила адвокат - РИА Новости, 21.03.2022

Meta изменила свою политику, заявила адвокат

Meta изменила свою политику и не допускает русофобии и призывов к насилию над гражданами РФ на своих площадках, заявила адвокат американской компании на... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:23

2022-03-21T13:23

2022-03-21T13:23

ник клегг

общество

meta (метавселенная)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Meta изменила свою политику и не допускает русофобии и призывов к насилию над гражданами РФ на своих площадках, заявила адвокат американской компании на заседании Тверского суда Москвы, рассматривающего иск о признании Meta Platforms (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией."Компания после публичного обсуждения изменила свою политику и заявляет о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан России", - сказала она.Адвокат попросила отклонить иск о запрете Facebook и Instagram. "Недопустимы на платформе разжигание ненависти в отношении российских гражданских лиц, русофобия, призывы к притеснению. Мы также не допускаем призывов к убийствам глав государств", - добавила она.Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ".После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Вице-президент Meta Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta "не потерпит русофобии".Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram недоступен с российских IP-адресов.А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.

https://ria.ru/20220321/meta-1779246109.html

https://ria.ru/20220315/meta-1778255857.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ник клегг, общество, meta (метавселенная), facebook, instagram