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Суд отказался прекратить дело о запрете деятельности компании Meta - РИА Новости, 21.03.2022
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Суд отказался прекратить дело о запрете деятельности компании Meta
Суд отказался прекратить дело о запрете деятельности компании Meta - РИА Новости, 21.03.2022
Суд отказался прекратить дело о запрете деятельности компании Meta
Тверской суд Москвы отказался прекратить рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании компании Meta экстремистской организацией, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:04
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Тверской суд Москвы отказался прекратить рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании компании Meta экстремистской организацией, сообщил корреспондент РИА Новости.Остановить процесс просили адвокаты корпорации, заявившие, что иск нужно рассматривать по месту регистрации Meta — в США.Кроме того, защита ходатайствовала о переносе слушаний.В этой просьбе суд также отказал.После начала российской военной специальной операции по демилитаризации Украины компания Meta Platforms временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. Как пояснил вице-президент Ник Клегг, новые правила будут работать только на Украине. Он добавил, что корпорация "не потерпит русофобии".Генпрокуратура через суд потребовала признать Meta экстремистской организацией, а СК завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Роскомнадзор ограничил доступ пользователей в России к Instagram. Еще раньше ведомство заблокировало и Facebook — из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.При этом, как пояснял РИА Новости источник в правоохранительных органах, меры против Meta не коснутся мессенджера WhatsApp. По его словам, "это средство коммуникации, а не источник размещения".
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россия, whatsapp inc., технологии, meta (метавселенная), facebook, instagram
12:04 21.03.2022 (обновлено: 12:55 21.03.2022)
 
Суд отказался прекратить дело о запрете деятельности компании Meta

Суд отказался прекратить дело о признании компании Meta экстремистской организацией

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Тверской суд Москвы отказался прекратить рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании компании Meta экстремистской организацией, сообщил корреспондент РИА Новости.
Остановить процесс просили адвокаты корпорации, заявившие, что иск нужно рассматривать по месту регистрации Meta — в США.
Кроме того, защита ходатайствовала о переносе слушаний.

"Мы узнали о 300-страничном иске незадолго до процесса и не успели подготовиться. А затем получили еще 96 страниц пояснений от Роскомнадзора. Никто не успел бы подготовиться в такие сроки", — отметила адвокат, добавив, что подобный темп лишает ответчика "справедливых процессуальных гарантий".

В этой просьбе суд также отказал.
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После начала российской военной специальной операции по демилитаризации Украины компания Meta Platforms временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. Как пояснил вице-президент Ник Клегг, новые правила будут работать только на Украине. Он добавил, что корпорация "не потерпит русофобии".
Генпрокуратура через суд потребовала признать Meta экстремистской организацией, а СК завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
Роскомнадзор ограничил доступ пользователей в России к Instagram. Еще раньше ведомство заблокировало и Facebook — из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.
При этом, как пояснял РИА Новости источник в правоохранительных органах, меры против Meta не коснутся мессенджера WhatsApp. По его словам, "это средство коммуникации, а не источник размещения".
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РоссияWhatsApp Inc.ТехнологииMeta (метавселенная)FacebookInstagram
 
 
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