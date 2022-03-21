https://ria.ru/20220321/meta-1779237477.html

Суд отказался прекратить дело о запрете деятельности компании Meta

Суд отказался прекратить дело о запрете деятельности компании Meta - РИА Новости, 21.03.2022

Суд отказался прекратить дело о запрете деятельности компании Meta

Тверской суд Москвы отказался прекратить рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании компании Meta экстремистской организацией, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T12:04

2022-03-21T12:04

2022-03-21T12:55

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Тверской суд Москвы отказался прекратить рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании компании Meta экстремистской организацией, сообщил корреспондент РИА Новости.Остановить процесс просили адвокаты корпорации, заявившие, что иск нужно рассматривать по месту регистрации Meta — в США.Кроме того, защита ходатайствовала о переносе слушаний.В этой просьбе суд также отказал.После начала российской военной специальной операции по демилитаризации Украины компания Meta Platforms временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. Как пояснил вице-президент Ник Клегг, новые правила будут работать только на Украине. Он добавил, что корпорация "не потерпит русофобии".Генпрокуратура через суд потребовала признать Meta экстремистской организацией, а СК завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Роскомнадзор ограничил доступ пользователей в России к Instagram. Еще раньше ведомство заблокировало и Facebook — из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.При этом, как пояснял РИА Новости источник в правоохранительных органах, меры против Meta не коснутся мессенджера WhatsApp. По его словам, "это средство коммуникации, а не источник размещения".

https://ria.ru/20220318/yutub-1778948629.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220321/sotsseti-1778876550.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, whatsapp inc., технологии, meta (метавселенная), facebook, instagram