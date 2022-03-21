https://ria.ru/20220321/meta-1779237477.html
Суд отказался прекратить дело о запрете деятельности компании Meta
Суд отказался прекратить дело о запрете деятельности компании Meta - РИА Новости, 21.03.2022
Суд отказался прекратить дело о запрете деятельности компании Meta
Тверской суд Москвы отказался прекратить рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании компании Meta экстремистской организацией, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:04
2022-03-21T12:04
2022-03-21T12:55
россия
whatsapp inc.
технологии
meta (метавселенная)
facebook
instagram
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Тверской суд Москвы отказался прекратить рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании компании Meta экстремистской организацией, сообщил корреспондент РИА Новости.Остановить процесс просили адвокаты корпорации, заявившие, что иск нужно рассматривать по месту регистрации Meta — в США.Кроме того, защита ходатайствовала о переносе слушаний.В этой просьбе суд также отказал.После начала российской военной специальной операции по демилитаризации Украины компания Meta Platforms временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. Как пояснил вице-президент Ник Клегг, новые правила будут работать только на Украине. Он добавил, что корпорация "не потерпит русофобии".Генпрокуратура через суд потребовала признать Meta экстремистской организацией, а СК завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Роскомнадзор ограничил доступ пользователей в России к Instagram. Еще раньше ведомство заблокировало и Facebook — из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.При этом, как пояснял РИА Новости источник в правоохранительных органах, меры против Meta не коснутся мессенджера WhatsApp. По его словам, "это средство коммуникации, а не источник размещения".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, whatsapp inc., технологии, meta (метавселенная), facebook, instagram
12:04 21.03.2022 (обновлено: 12:55 21.03.2022)
Суд отказался прекратить дело о запрете деятельности компании Meta
Суд отказался прекратить дело о признании компании Meta экстремистской организацией
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Тверской суд Москвы отказался прекратить рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании компании Meta экстремистской организацией, сообщил корреспондент РИА Новости.
Остановить процесс просили адвокаты корпорации, заявившие, что иск нужно рассматривать по месту регистрации Meta — в США.
Кроме того, защита ходатайствовала о переносе слушаний.
"Мы узнали о 300-страничном иске незадолго до процесса и не успели подготовиться. А затем получили еще 96 страниц пояснений от Роскомнадзора. Никто не успел бы подготовиться в такие сроки", — отметила адвокат, добавив, что подобный темп лишает ответчика "справедливых процессуальных гарантий".
В этой просьбе суд также отказал.
После начала российской военной специальной операции по демилитаризации Украины компания Meta Platforms временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. Как пояснил вице-президент Ник Клегг
, новые правила будут работать только на Украине. Он добавил, что корпорация "не потерпит русофобии".
Генпрокуратура через суд потребовала признать Meta экстремистской организацией, а СК завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
Роскомнадзор ограничил доступ пользователей в России к Instagram. Еще раньше ведомство заблокировало и Facebook — из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.
При этом, как пояснял РИА Новости источник в правоохранительных органах, меры против Meta не коснутся мессенджера WhatsApp
. По его словам, "это средство коммуникации, а не источник размещения".