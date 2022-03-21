https://ria.ru/20220321/meta-1779227390.html

Meta попросила прекратить делопроизводство по иску Генпрокуратуры

Meta попросила прекратить делопроизводство по иску Генпрокуратуры - РИА Новости, 21.03.2022

Meta попросила прекратить делопроизводство по иску Генпрокуратуры

Российский суд не вправе рассматривать иск против Meta, только суд по месту регистрации — в США, заявила представитель компании в понедельник в Тверском суде... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T11:20

2022-03-21T11:20

2022-03-21T15:49

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российский суд не вправе рассматривать иск против Meta, только суд по месту регистрации — в США, заявила представитель компании в понедельник в Тверском суде Москвы."Просим прекратить производства по делу: у суда нет полномочий для его рассмотрения, Meta — иностранная компания, и иск должен рассматриваться по месту ее регистрации", — заявила адвокат.Помимо этого, она просила о переносе слушаний: адвокаты узнали о 300-страничном иске незадолго до процесса и не успели подготовиться. "Нам необходимо представить свою позицию, такой темп лишает справедливых процессуальных гарантий", — отметила адвокат. Время, по заявлению защиты, необходимо также для проведения лингвистической экспертизы (хотя пока на заседании о ней формально никто не просил), а также для подтверждения удаления информации, доступ к которой в России запрещен. Что именно должно стать объектом экспертизы, однако, пока неясно.Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения Российской Федерации". После этого Генпрокуратура России поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а СК России завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму. Вице-президент Meta Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta "не потерпит русофобии".Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram недоступен с российских IP-адресов. А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook — из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT. При этом, как пояснял РИА Новости источник в правоохранительных органах, меры против Meta не коснутся WhatsApp. По его словам, дело в том, что "это средство коммуникации, а не источник размещения", поэтому один из самых популярных в России мессенджеров продолжит работу.

https://ria.ru/20220312/meta-1777788857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

facebook, технологии, россия, генеральная прокуратура рф