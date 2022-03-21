https://ria.ru/20220321/meta-1779225323.html

Суд начал рассматривать иск о признании Meta экстремистской организацией

Суд начал рассматривать иск о признании Meta экстремистской организацией - РИА Новости, 21.03.2022

Суд начал рассматривать иск о признании Meta экстремистской организацией

Тверской суд Москвы в понедельник приступил к рассмотрению заявления Генпрокуратуры России о признании компании Meta Platforms (владеет Facebook, Instagram,... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T11:10

2022-03-21T11:10

2022-03-21T11:10

марк цукерберг

ник клегг

общество

meta (метавселенная)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Тверской суд Москвы в понедельник приступил к рассмотрению заявления Генпрокуратуры России о признании компании Meta Platforms (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Иск рассматривает председатель суда Ольга Солопова - это довольно редкий случай, но не исключительный.В заседании участвуют два прокурора, представители ФСБ и Роскомнадзора. Интересы компании Марка Цукерберга представляют два адвоката.Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ".После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Вице-президент Meta Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta "не потерпит русофобии".Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram недоступен с российских IP-адресов.А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.

https://ria.ru/20220316/meta-1778392553.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

марк цукерберг, ник клегг, общество, meta (метавселенная)