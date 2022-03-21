https://ria.ru/20220321/meta-1779225323.html
Суд начал рассматривать иск о признании Meta экстремистской организацией
Суд начал рассматривать иск о признании Meta экстремистской организацией - РИА Новости, 21.03.2022
Суд начал рассматривать иск о признании Meta экстремистской организацией
Тверской суд Москвы в понедельник приступил к рассмотрению заявления Генпрокуратуры России о признании компании Meta Platforms (владеет Facebook, Instagram,... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:10
2022-03-21T11:10
2022-03-21T11:10
марк цукерберг
ник клегг
общество
meta (метавселенная)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Тверской суд Москвы в понедельник приступил к рассмотрению заявления Генпрокуратуры России о признании компании Meta Platforms (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Иск рассматривает председатель суда Ольга Солопова - это довольно редкий случай, но не исключительный.В заседании участвуют два прокурора, представители ФСБ и Роскомнадзора. Интересы компании Марка Цукерберга представляют два адвоката.Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ".После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Вице-президент Meta Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta "не потерпит русофобии".Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram недоступен с российских IP-адресов.А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.
https://ria.ru/20220316/meta-1778392553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марк цукерберг, ник клегг, общество, meta (метавселенная)
Суд начал рассматривать иск о признании Meta экстремистской организацией
Суд начал рассматривать иск о признании компании Meta экстремистской организацией
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Тверской суд Москвы в понедельник приступил к рассмотрению заявления Генпрокуратуры России о признании компании Meta Platforms (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Иск рассматривает председатель суда Ольга Солопова - это довольно редкий случай, но не исключительный.
В заседании участвуют два прокурора, представители ФСБ и Роскомнадзора. Интересы компании Марка Цукерберга
представляют два адвоката.
Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ".
После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
Вице-президент Meta Ник Клегг
позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta "не потерпит русофобии".
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram недоступен с российских IP-адресов.
А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.