https://ria.ru/20220321/material-1779196731.html

Сибирские ученые готовы заместить иностранные материалы для авиации

Сибирские ученые готовы заместить иностранные материалы для авиации - РИА Новости, 21.03.2022

Сибирские ученые готовы заместить иностранные материалы для авиации

Сибирские ученые разработали более дешевую и быструю по сравнению с зарубежными аналогами технологию производства карбидокремниевых волокон, необходимых для... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T07:03

2022-03-21T07:03

2022-03-21T07:29

наука

россия

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НОВОСИБИРСК, 21 мар – РИА Новости. Сибирские ученые разработали более дешевую и быструю по сравнению с зарубежными аналогами технологию производства карбидокремниевых волокон, необходимых для создания композитов для авиации и космонавтики, сообщает в понедельник Новосибирский государственный университет (НГУ).В вузе пояснили, что в настоящее время большую номенклатуру армирующих волокон для композитов разрабатывают и производят ряд компаний из США и Великобритании. Однако их методы производства требуют больших временных затрат и денег: стоимость итоговой продукции превышает несколько тысяч долларов за фунт. Помимо этого, иностранные волокна запрещены к ввозу в Россию, что затрудняет создание композитов на их основе."Наша технология позволяет в короткие сроки и с меньшими затратами получить качественное карбидокремниевое волокно для космонавтики и авиации", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта, сотрудника отдела прикладной физики Физфака НГУ Евгения Галашова.Новосибирские ученые предложили более простую и экономичную технологию получения карбидокремниевого волокна. Новый подход основан на химической реакции образования карбида кремния на поверхности непрерывной углеродной нити, погруженной в раствор-расплав кремния. Запуск промышленного производства может решить проблему импортозамещения волокна в России.Волокнистые композиционные материалы на основе жаропрочных титановых сплавов и керамических матриц, армированных волокнами карбида кремния, применяются в конструкциях перспективной аэрокосмической техники нового поколения. Эти конструкционные материалы сочетают малую плотность и высокие прочностные характеристики при повышенных рабочих температурах.

https://ria.ru/20220317/mars-1778708742.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия