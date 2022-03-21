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Сибирские ученые готовы заместить иностранные материалы для авиации
Сибирские ученые готовы заместить иностранные материалы для авиации - РИА Новости, 21.03.2022
Сибирские ученые готовы заместить иностранные материалы для авиации
Сибирские ученые разработали более дешевую и быструю по сравнению с зарубежными аналогами технологию производства карбидокремниевых волокон, необходимых для... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T07:03
2022-03-21T07:03
2022-03-21T07:29
наука
россия
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НОВОСИБИРСК, 21 мар – РИА Новости. Сибирские ученые разработали более дешевую и быструю по сравнению с зарубежными аналогами технологию производства карбидокремниевых волокон, необходимых для создания композитов для авиации и космонавтики, сообщает в понедельник Новосибирский государственный университет (НГУ).В вузе пояснили, что в настоящее время большую номенклатуру армирующих волокон для композитов разрабатывают и производят ряд компаний из США и Великобритании. Однако их методы производства требуют больших временных затрат и денег: стоимость итоговой продукции превышает несколько тысяч долларов за фунт. Помимо этого, иностранные волокна запрещены к ввозу в Россию, что затрудняет создание композитов на их основе."Наша технология позволяет в короткие сроки и с меньшими затратами получить качественное карбидокремниевое волокно для космонавтики и авиации", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта, сотрудника отдела прикладной физики Физфака НГУ Евгения Галашова.Новосибирские ученые предложили более простую и экономичную технологию получения карбидокремниевого волокна. Новый подход основан на химической реакции образования карбида кремния на поверхности непрерывной углеродной нити, погруженной в раствор-расплав кремния. Запуск промышленного производства может решить проблему импортозамещения волокна в России.Волокнистые композиционные материалы на основе жаропрочных титановых сплавов и керамических матриц, армированных волокнами карбида кремния, применяются в конструкциях перспективной аэрокосмической техники нового поколения. Эти конструкционные материалы сочетают малую плотность и высокие прочностные характеристики при повышенных рабочих температурах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия
07:03 21.03.2022 (обновлено: 07:29 21.03.2022)
Сибирские ученые готовы заместить иностранные материалы для авиации
Сотрудник НГУ Галашов: ученые готовы заместить иностранные материалы для авиации
НОВОСИБИРСК, 21 мар – РИА Новости. Сибирские ученые разработали более дешевую и быструю по сравнению с зарубежными аналогами технологию производства карбидокремниевых волокон, необходимых для создания композитов для авиации и космонавтики, сообщает в понедельник Новосибирский государственный университет (НГУ).
В вузе пояснили, что в настоящее время большую номенклатуру армирующих волокон для композитов разрабатывают и производят ряд компаний из США
и Великобритании
. Однако их методы производства требуют больших временных затрат и денег: стоимость итоговой продукции превышает несколько тысяч долларов за фунт. Помимо этого, иностранные волокна запрещены к ввозу в Россию
, что затрудняет создание композитов на их основе.
"Наша технология позволяет в короткие сроки и с меньшими затратами получить качественное карбидокремниевое волокно для космонавтики и авиации", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта, сотрудника отдела прикладной физики Физфака НГУ
Евгения Галашова.
Новосибирские ученые предложили более простую и экономичную технологию получения карбидокремниевого волокна. Новый подход основан на химической реакции образования карбида кремния на поверхности непрерывной углеродной нити, погруженной в раствор-расплав кремния. Запуск промышленного производства может решить проблему импортозамещения волокна в России.
"На сегодняшний день командой проекта изготовлен опытный реактор, получены образцы карбидокремниевого волокна. Ведутся работы по созданию промышленного вакуумного реактора для получения непрерывного кернового карбидокремниевого волокна. Для запуска установки в 2023 году проекту требуется софинансирование в размере 10 миллионов рублей, после чего можно будет начать коммерческие поставки отечественных карбидокремниевых волокон", - говорится в сообщении.
Волокнистые композиционные материалы на основе жаропрочных титановых сплавов и керамических матриц, армированных волокнами карбида кремния, применяются в конструкциях перспективной аэрокосмической техники нового поколения. Эти конструкционные материалы сочетают малую плотность и высокие прочностные характеристики при повышенных рабочих температурах.