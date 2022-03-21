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Британцы лишатся национального блюда из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 21.03.2022
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Британцы лишатся национального блюда из-за антироссийских санкций
Британцы лишатся национального блюда из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 21.03.2022
Британцы лишатся национального блюда из-за антироссийских санкций
Из-за кризиса на Украине и антироссийских санкций в Великобритании может исчезнуть одно из главных национальных блюд — фиш-энд-чипс, жаренные во фритюре... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:15
2022-03-21T13:52
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россия
украина
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Из-за кризиса на Украине и антироссийских санкций в Великобритании может исчезнуть одно из главных национальных блюд — фиш-энд-чипс, жаренные во фритюре картофель и рыба. Об этом пишет британская газета Daily Mail.Как сообщил изданию президент Национальной федерации производителей рыбы Эндрю Крук, кафе, где подают фиш-энд-чипс, рискуют остаться без подсолнечного масла и рыбы. Авторы статьи пояснили, что половина всех запасов подсолнечного масла поступала в Великобританию из России и с Украины."От 30 до 40 процентов рыбы, продаваемой в таких кафе, поступает из России. Если мы не договоримся, возникнут большие проблемы, потому что плана Б просто нет", — заявил Крук.Также эксперт опасается закрытия почти половины всех заведений, где готовят фиш-энд-чипс: всего порядка трех тысяч кафе. По его словам, назревающий кризис, наложившийся на последствия пандемии, "вымотал людей". "Это блюдо всегда считалось дешевой едой. Некоторые магазины полагались на огромные порции, чтобы получить прибыль, но они больше не могут этого делать, так как стоимость порции будет непомерно высока", — подытожил Крук.Западные страны ввели против Москвы масштабные санкции после начала российской военной операции на Украине. Также о завершении или приостановке деятельности в России объявили многие крупные компании. В Кремле признали, что ограничения "весьма серьезные", но, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, власти готовились к ним заблаговременно.
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москва, россия, украина, санкции в отношении россии, великобритания
11:15 21.03.2022 (обновлено: 13:52 21.03.2022)
 
Британцы лишатся национального блюда из-за антироссийских санкций

Daily Mail: Великобритания может лишиться национального блюда из-за антироссийских санкций

© Depositphotos / AlenaKrКиоск Fish and Chips в Лондоне
Киоск Fish and Chips в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Depositphotos / AlenaKr
Киоск Fish and Chips в Лондоне
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Из-за кризиса на Украине и антироссийских санкций в Великобритании может исчезнуть одно из главных национальных блюд — фиш-энд-чипс, жаренные во фритюре картофель и рыба. Об этом пишет британская газета Daily Mail.
Как сообщил изданию президент Национальной федерации производителей рыбы Эндрю Крук, кафе, где подают фиш-энд-чипс, рискуют остаться без подсолнечного масла и рыбы. Авторы статьи пояснили, что половина всех запасов подсолнечного масла поступала в Великобританию из России и с Украины.
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"От 30 до 40 процентов рыбы, продаваемой в таких кафе, поступает из России. Если мы не договоримся, возникнут большие проблемы, потому что плана Б просто нет", — заявил Крук.
Также эксперт опасается закрытия почти половины всех заведений, где готовят фиш-энд-чипс: всего порядка трех тысяч кафе. По его словам, назревающий кризис, наложившийся на последствия пандемии, "вымотал людей". "Это блюдо всегда считалось дешевой едой. Некоторые магазины полагались на огромные порции, чтобы получить прибыль, но они больше не могут этого делать, так как стоимость порции будет непомерно высока", — подытожил Крук.
Западные страны ввели против Москвы масштабные санкции после начала российской военной операции на Украине. Также о завершении или приостановке деятельности в России объявили многие крупные компании. В Кремле признали, что ограничения "весьма серьезные", но, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, власти готовились к ним заблаговременно.
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