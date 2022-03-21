https://ria.ru/20220321/maslo-1779226406.html

Британцы лишатся национального блюда из-за антироссийских санкций

Британцы лишатся национального блюда из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 21.03.2022

Британцы лишатся национального блюда из-за антироссийских санкций

Из-за кризиса на Украине и антироссийских санкций в Великобритании может исчезнуть одно из главных национальных блюд — фиш-энд-чипс, жаренные во фритюре... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T11:15

2022-03-21T11:15

2022-03-21T13:52

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санкции в отношении россии

великобритания

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Из-за кризиса на Украине и антироссийских санкций в Великобритании может исчезнуть одно из главных национальных блюд — фиш-энд-чипс, жаренные во фритюре картофель и рыба. Об этом пишет британская газета Daily Mail.Как сообщил изданию президент Национальной федерации производителей рыбы Эндрю Крук, кафе, где подают фиш-энд-чипс, рискуют остаться без подсолнечного масла и рыбы. Авторы статьи пояснили, что половина всех запасов подсолнечного масла поступала в Великобританию из России и с Украины."От 30 до 40 процентов рыбы, продаваемой в таких кафе, поступает из России. Если мы не договоримся, возникнут большие проблемы, потому что плана Б просто нет", — заявил Крук.Также эксперт опасается закрытия почти половины всех заведений, где готовят фиш-энд-чипс: всего порядка трех тысяч кафе. По его словам, назревающий кризис, наложившийся на последствия пандемии, "вымотал людей". "Это блюдо всегда считалось дешевой едой. Некоторые магазины полагались на огромные порции, чтобы получить прибыль, но они больше не могут этого делать, так как стоимость порции будет непомерно высока", — подытожил Крук.Западные страны ввели против Москвы масштабные санкции после начала российской военной операции на Украине. Также о завершении или приостановке деятельности в России объявили многие крупные компании. В Кремле признали, что ограничения "весьма серьезные", но, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, власти готовились к ним заблаговременно.

https://ria.ru/20220321/polsha-1779194870.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220320/britaniya-1779173882.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

москва, россия, украина, санкции в отношении россии, великобритания