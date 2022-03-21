https://ria.ru/20220321/maski-1779256951.html

РЖД отменили масочный режим и термометрию для пассажиров

РЖД отменили масочный режим и термометрию для пассажиров - РИА Новости, 21.03.2022

РЖД отменили масочный режим и термометрию для пассажиров

Российские железные дороги сняли некоторые ограничения для пассажиров в поездах дальнего следования и на вокзалах, сообщает компания в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:21

2022-03-21T13:21

2022-03-21T14:44

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские железные дороги сняли некоторые ограничения для пассажиров в поездах дальнего следования и на вокзалах, сообщает компания в своем Telegram-канале."Отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах", — говорится в тексте.Там уточнили, что поезда и здания вокзалов продолжат дезинфицировать.На сайте холдинга также разместили документ управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту в адрес замглавы РЖД Дмитрия Пегова о поэтапном снятии ограничений, который датирован 16 марта. Также РЖД отменяют ПЦР-тесты для работников поездных бригад перед отправкой в рейс, доступ сотрудников к работе с пассажирами при наличии QR-кода, обработку формы. То же коснется и организации горячего питания детей из организованных групп на вынос в вагонах по местам рассадки.При этом работники, контактирующие с пассажирами, продолжат носить маски.

https://ria.ru/20220316/maski-1778491834.html

https://ria.ru/20220315/koronavirus-1778188335.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ржд, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм