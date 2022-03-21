https://ria.ru/20220321/mask-1779260091.html

В США испугались связей Илона Маска с Китаем, сообщают СМИ

В США испугались связей Илона Маска с Китаем, сообщают СМИ - РИА Новости, 21.03.2022

В США испугались связей Илона Маска с Китаем, сообщают СМИ

Финансовые связи американского предпринимателя Илона Маска с Китаем вызывают обеспокоенность чиновников в Вашингтоне, в том числе у некоторых законодателей,... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:34

2022-03-21T13:34

2022-03-21T13:34

в мире

илон маск

spacex

сша

китай

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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Финансовые связи американского предпринимателя Илона Маска с Китаем вызывают обеспокоенность чиновников в Вашингтоне, в том числе у некоторых законодателей, сообщает газета Wall Street Journal."Опасения связаны с тем, что Китай может получить доступ к секретной информации, которой владеет принадлежащая Маску компания Space Exploration Technologies Corp., в том числе через иностранных поставщиков SpaceX, которые могут быть связаны с Пекином", - пишет издание.Как пишет газета, некоторых законодателей также беспокоит "отсутствие четких границ" между SpaceX и основанным Маском автопроизводителем Tesla, который ведет развернутую деятельность в Китае.Член комитета палаты представителей США по разведке, республиканец Крис Стюарт добивается проведения конфиденциальных брифингов с официальными лицами из американских ведомств, в том числе Национального управления военно-космической разведки США (NRO). Цель брифингов - попытка определить, имеет ли китайское правительство какие-либо прямые или косвенные связи со SpaceX. Издание отмечает, что Стюарт также хочет выяснить, инвестировали ли какие-либо компании, связанные с Китаем, в SpaceX, акции которой не торгуются на бирже.Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.

https://ria.ru/20220316/mask-1778367615.html

сша

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, илон маск, spacex, сша, китай