В США испугались связей Илона Маска с Китаем, сообщают СМИ
Wall Street Journal: чиновники в Вашингтоне обеспокоены связями Илона Маска с Китаем
© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Финансовые связи американского предпринимателя Илона Маска с Китаем вызывают обеспокоенность чиновников в Вашингтоне, в том числе у некоторых законодателей, сообщает газета Wall Street Journal.
Как пишет газета, некоторых законодателей также беспокоит "отсутствие четких границ" между SpaceX и основанным Маском автопроизводителем Tesla, который ведет развернутую деятельность в Китае.
Член комитета палаты представителей США по разведке, республиканец Крис Стюарт добивается проведения конфиденциальных брифингов с официальными лицами из американских ведомств, в том числе Национального управления военно-космической разведки США (NRO). Цель брифингов - попытка определить, имеет ли китайское правительство какие-либо прямые или косвенные связи со SpaceX. Издание отмечает, что Стюарт также хочет выяснить, инвестировали ли какие-либо компании, связанные с Китаем, в SpaceX, акции которой не торгуются на бирже.
Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
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