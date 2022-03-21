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Киев отдал нацбатам приказ покидать Мариуполь под видом мирных жителей - РИА Новости, 21.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/mariupol-1779351787.html
Киев отдал нацбатам приказ покидать Мариуполь под видом мирных жителей
Киев отдал нацбатам приказ покидать Мариуполь под видом мирных жителей - РИА Новости, 21.03.2022
Киев отдал нацбатам приказ покидать Мариуполь под видом мирных жителей
Киев лицемерно отдал нацбатальонам указание покидать Мариуполь небольшими группами под видом мирных жителей, заявил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T21:40
2022-03-21T23:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
запорожье
киев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Киев лицемерно отдал нацбатальонам указание покидать Мариуполь небольшими группами под видом мирных жителей, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, "бандиты незамедлительно начали выполнять этот приказ". Националисты покидают город, переодевшись в гражданскую одежду и используя любые возможности, в том числе по гуманитарным коридорам, рассказал Мизинцев."Так, 20 марта 2022 года террористы батальона "Азов" убили родителей двоих несовершеннолетних детей и, прикрываясь этими же детьми, на машине, принадлежавшей семье, пытались выехать по гуманитарному коридору в Запорожье, но были выявлены и оперативно задержаны российскими военнослужащими, а дети спасены, им оказывается необходимая помощь", — добавил генерал.Как подчеркнул Мизинцев, отказом на гуманитарные предложения России по Мариуполю киевские власти показали полное безразличие к человеческим жизням.Накануне российское Минобороны предложило украинской стороне 21 марта открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя для выхода мирных жителей, а также вооруженных подразделений и иностранных наемников — без оружия и боеприпасов. Вице-премьер Украины Ирина Верещук отклонила это предложение.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220321/ukraina-1778892400.html
https://ria.ru/20220321/mariupol-1779324998.html
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в мире, владимир путин, россия, запорожье, киев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:40 21.03.2022 (обновлено: 23:25 21.03.2022)
 
Киев отдал нацбатам приказ покидать Мариуполь под видом мирных жителей

Минобороны заявило, что Киев приказал нацбатам покидать Мариуполь под видом гражданских

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОсвобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя
Освобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Освобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Киев лицемерно отдал нацбатальонам указание покидать Мариуполь небольшими группами под видом мирных жителей, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, "бандиты незамедлительно начали выполнять этот приказ". Националисты покидают город, переодевшись в гражданскую одежду и используя любые возможности, в том числе по гуманитарным коридорам, рассказал Мизинцев.
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"Так, 20 марта 2022 года террористы батальона "Азов" убили родителей двоих несовершеннолетних детей и, прикрываясь этими же детьми, на машине, принадлежавшей семье, пытались выехать по гуманитарному коридору в Запорожье, но были выявлены и оперативно задержаны российскими военнослужащими, а дети спасены, им оказывается необходимая помощь", — добавил генерал.
Как подчеркнул Мизинцев, отказом на гуманитарные предложения России по Мариуполю киевские власти показали полное безразличие к человеческим жизням.
Накануне российское Минобороны предложило украинской стороне 21 марта открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя для выхода мирных жителей, а также вооруженных подразделений и иностранных наемников — без оружия и боеприпасов. Вице-премьер Украины Ирина Верещук отклонила это предложение.
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По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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