https://ria.ru/20220321/mariupol-1779351246.html

Киевский режим отвергает российское предложение сложить оружие в Мариуполе

Киевский режим отвергает российское предложение сложить оружие в Мариуполе - РИА Новости, 21.03.2022

Киевский режим отвергает российское предложение сложить оружие в Мариуполе

Киевский режим отвергает российское предложение сложить оружие в Мариуполе, боевики начали переодеваться в гражданское и покидать город по гуманитарным... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T21:36

2022-03-21T21:36

2022-03-21T21:36

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Киевский режим отвергает российское предложение сложить оружие в Мариуполе, боевики начали переодеваться в гражданское и покидать город по гуманитарным коридорам, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."При этом на фоне официального заявления Киева об отказе провести гуманитарную операцию, а боевикам сложить оружие, они лицемерно отдали указание националистическим батальонам покидать город небольшими группами под видом мирных жителей, переодевшись в гражданскую одежду, используя любые возможности, в том числе по гуманитарным коридорам. И бандиты незамедлительно начали выполнять этот приказ", - сказал Мизинцев.Он напомнил, что ещё 20 марта РФ в очередной раз обратилась к киевским властям, а также в Организацию Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации с беспрецедентными инициативами о масштабной гуманитарной операции по спасению жителей Мариуполя и иностранных граждан в условиях тяжелейшей гуманитарной катастрофы.По заявлению официального представителя Киева в ответ на предложения РФ, продиктованные принципами человечности, в 2 часа ночи 21 марта получен ничем необоснованный отказ от спасения людей - "ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может". "Киевский режим вновь показал свое истинное лицо и полное безразличие к человеческим жизням более 130 тысяч ни в чем неповинных граждан своей страны, находящихся в плену у обезумевших банд террористов в Мариуполе", - сказал генерал.Блокируя коридоры для выхода мирных жителей, отметил Мизинцев, националисты лишают их возможности спастись, оставляя в зоне боевых действий в качестве "живого щита". "А всех, кто пытается самостоятельно эвакуироваться, повсеместно подвергают издевательствам или подло расстреливают в спину", - сказал Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/mariupol-1779324998.html

https://ria.ru/20220321/obstrely-1779322281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

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