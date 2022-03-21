Рейтинг@Mail.ru
Киевский режим отвергает российское предложение сложить оружие в Мариуполе - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/mariupol-1779351246.html
Киевский режим отвергает российское предложение сложить оружие в Мариуполе
Киевский режим отвергает российское предложение сложить оружие в Мариуполе - РИА Новости, 21.03.2022
Киевский режим отвергает российское предложение сложить оружие в Мариуполе
Киевский режим отвергает российское предложение сложить оружие в Мариуполе, боевики начали переодеваться в гражданское и покидать город по гуманитарным... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T21:36
2022-03-21T21:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
обсе
вооруженные силы рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778241378_995:0:2924:1085_1920x0_80_0_0_3ba1c66ad0276ddd3dadd9f65b212a08.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Киевский режим отвергает российское предложение сложить оружие в Мариуполе, боевики начали переодеваться в гражданское и покидать город по гуманитарным коридорам, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."При этом на фоне официального заявления Киева об отказе провести гуманитарную операцию, а боевикам сложить оружие, они лицемерно отдали указание националистическим батальонам покидать город небольшими группами под видом мирных жителей, переодевшись в гражданскую одежду, используя любые возможности, в том числе по гуманитарным коридорам. И бандиты незамедлительно начали выполнять этот приказ", - сказал Мизинцев.Он напомнил, что ещё 20 марта РФ в очередной раз обратилась к киевским властям, а также в Организацию Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации с беспрецедентными инициативами о масштабной гуманитарной операции по спасению жителей Мариуполя и иностранных граждан в условиях тяжелейшей гуманитарной катастрофы.По заявлению официального представителя Киева в ответ на предложения РФ, продиктованные принципами человечности, в 2 часа ночи 21 марта получен ничем необоснованный отказ от спасения людей - "ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может". "Киевский режим вновь показал свое истинное лицо и полное безразличие к человеческим жизням более 130 тысяч ни в чем неповинных граждан своей страны, находящихся в плену у обезумевших банд террористов в Мариуполе", - сказал генерал.Блокируя коридоры для выхода мирных жителей, отметил Мизинцев, националисты лишают их возможности спастись, оставляя в зоне боевых действий в качестве "живого щита". "А всех, кто пытается самостоятельно эвакуироваться, повсеместно подвергают издевательствам или подло расстреливают в спину", - сказал Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.&nbsp; По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/mariupol-1779324998.html
https://ria.ru/20220321/obstrely-1779322281.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778241378_926:0:2799:1405_1920x0_80_0_0_fefeb6057b91619f43bce47d20e30c7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, киев, ситуация в днр и лнр
21:36 21.03.2022
 
Киевский режим отвергает российское предложение сложить оружие в Мариуполе

Минобороны: киевский режим отвергает российское предложение сложить оружие в Мариуполе

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие в Киеве
Украинские военнослужащие в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Киевский режим отвергает российское предложение сложить оружие в Мариуполе, боевики начали переодеваться в гражданское и покидать город по гуманитарным коридорам, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"При этом на фоне официального заявления Киева об отказе провести гуманитарную операцию, а боевикам сложить оружие, они лицемерно отдали указание националистическим батальонам покидать город небольшими группами под видом мирных жителей, переодевшись в гражданскую одежду, используя любые возможности, в том числе по гуманитарным коридорам. И бандиты незамедлительно начали выполнять этот приказ", - сказал Мизинцев.
Жители города перед посадкой в автобус, следующий из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Вчера, 18:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин опроверг сообщения об эвакуации жителей Мариуполя по спискам
Он напомнил, что ещё 20 марта РФ в очередной раз обратилась к киевским властям, а также в Организацию Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации с беспрецедентными инициативами о масштабной гуманитарной операции по спасению жителей Мариуполя и иностранных граждан в условиях тяжелейшей гуманитарной катастрофы.
По заявлению официального представителя Киева в ответ на предложения РФ, продиктованные принципами человечности, в 2 часа ночи 21 марта получен ничем необоснованный отказ от спасения людей - "ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может". "Киевский режим вновь показал свое истинное лицо и полное безразличие к человеческим жизням более 130 тысяч ни в чем неповинных граждан своей страны, находящихся в плену у обезумевших банд террористов в Мариуполе", - сказал генерал.
Блокируя коридоры для выхода мирных жителей, отметил Мизинцев, националисты лишают их возможности спастись, оставляя в зоне боевых действий в качестве "живого щита". "А всех, кто пытается самостоятельно эвакуироваться, повсеместно подвергают издевательствам или подло расстреливают в спину", - сказал Мизинцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.  По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Последствия обстрела в школе в Горловке - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Вчера, 18:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
По гражданским объектам бьют сами националисты, заявили в Минобороны
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОБСЕВооруженные силы РФРоссияВооруженные силы УкраиныКиевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала