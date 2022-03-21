Пушилин опроверг сообщения об эвакуации жителей Мариуполя по спискам
Глава ДНР Пушилин опроверг сообщения западных СМИ об эвакуации из Мариуполя по спискам
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖители города перед посадкой в автобус, следующий из Мариуполя
Жители города перед посадкой в автобус, следующий из Мариуполя
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин опроверг сообщения западных СМИ о том, что эвакуация мирных жителей Мариуполя проводится по спискам, согласно которым одну часть людей планируется убить, а другую - принудить к работе.
Ранее Washington Post, Guardian и Fortune опубликовали информацию о том, что якобы из Мариуполя вывозят гражданских по спискам, чтобы в соответствии со списками часть людей "ликвидировать", а часть "загнать в лагеря для работы".
"Слушайте, как это можно серьезно обсуждать? Это люди, которым требуется помощь сейчас, их нужно накормить, обогреть, оказать медицинскую помощь. Наши все службы работают в этом направлении. То, что пишут, конечно, выходит за грань", - сказал Пушилин в эфире Первого канала. Ранее Пушилин сообщил, что эвакуация мирного населения из освобожденных районов Мариуполя продолжается.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.