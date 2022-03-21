Рейтинг@Mail.ru
Пушилин опроверг сообщения об эвакуации жителей Мариуполя по спискам - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/mariupol-1779324998.html
Пушилин опроверг сообщения об эвакуации жителей Мариуполя по спискам
Пушилин опроверг сообщения об эвакуации жителей Мариуполя по спискам - РИА Новости, 21.03.2022
Пушилин опроверг сообщения об эвакуации жителей Мариуполя по спискам
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин опроверг сообщения западных СМИ о том, что эвакуация мирных жителей Мариуполя проводится по спискам, согласно... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:12
2022-03-21T18:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
мариуполь
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779171394_0:0:2887:1624_1920x0_80_0_0_891d87e05595bc4f03ee26c04ae1b88d.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин опроверг сообщения западных СМИ о том, что эвакуация мирных жителей Мариуполя проводится по спискам, согласно которым одну часть людей планируется убить, а другую - принудить к работе.Ранее Washington Post, Guardian и Fortune опубликовали информацию о том, что якобы из Мариуполя вывозят гражданских по спискам, чтобы в соответствии со списками часть людей "ликвидировать", а часть "загнать в лагеря для работы"."Слушайте, как это можно серьезно обсуждать? Это люди, которым требуется помощь сейчас, их нужно накормить, обогреть, оказать медицинскую помощь. Наши все службы работают в этом направлении. То, что пишут, конечно, выходит за грань", - сказал Пушилин в эфире Первого канала. Ранее Пушилин сообщил, что эвакуация мирного населения из освобожденных районов Мариуполя продолжается.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/mariupol-1779248111.html
https://ria.ru/20220321/tribunal-1779191928.html
https://ria.ru/20220321/evakuatsiya-1779190912.html
донецкая народная республика
украина
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779171394_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_24dd0677b9a104696d06873c00a44d62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, мариуполь, ситуация в днр и лнр
18:12 21.03.2022
 
Пушилин опроверг сообщения об эвакуации жителей Мариуполя по спискам

Глава ДНР Пушилин опроверг сообщения западных СМИ об эвакуации из Мариуполя по спискам

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖители города перед посадкой в автобус, следующий из Мариуполя
Жители города перед посадкой в автобус, следующий из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Жители города перед посадкой в автобус, следующий из Мариуполя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин опроверг сообщения западных СМИ о том, что эвакуация мирных жителей Мариуполя проводится по спискам, согласно которым одну часть людей планируется убить, а другую - принудить к работе.
Ранее Washington Post, Guardian и Fortune опубликовали информацию о том, что якобы из Мариуполя вывозят гражданских по спискам, чтобы в соответствии со списками часть людей "ликвидировать", а часть "загнать в лагеря для работы".
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Вчера, 12:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Еще несколько тысяч националистов остаются в Мариуполе, сообщил Пушилин
"Слушайте, как это можно серьезно обсуждать? Это люди, которым требуется помощь сейчас, их нужно накормить, обогреть, оказать медицинскую помощь. Наши все службы работают в этом направлении. То, что пишут, конечно, выходит за грань", - сказал Пушилин в эфире Первого канала. Ранее Пушилин сообщил, что эвакуация мирного населения из освобожденных районов Мариуполя продолжается.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Вчера, 03:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинских националистов из Мариуполя ждет трибунал, заявила омбудсмен ДНР
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Эвакуация из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Вчера, 02:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жители Мариуполя рассказали, как себя чувствуют после эвакуации
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинМариупольСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала