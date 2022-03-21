https://ria.ru/20220321/mariupol-1779324998.html

Пушилин опроверг сообщения об эвакуации жителей Мариуполя по спискам

Пушилин опроверг сообщения об эвакуации жителей Мариуполя по спискам - РИА Новости, 21.03.2022

Пушилин опроверг сообщения об эвакуации жителей Мариуполя по спискам

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин опроверг сообщения западных СМИ о том, что эвакуация мирных жителей Мариуполя проводится по спискам, согласно... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T18:12

2022-03-21T18:12

2022-03-21T18:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

мариуполь

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин опроверг сообщения западных СМИ о том, что эвакуация мирных жителей Мариуполя проводится по спискам, согласно которым одну часть людей планируется убить, а другую - принудить к работе.Ранее Washington Post, Guardian и Fortune опубликовали информацию о том, что якобы из Мариуполя вывозят гражданских по спискам, чтобы в соответствии со списками часть людей "ликвидировать", а часть "загнать в лагеря для работы"."Слушайте, как это можно серьезно обсуждать? Это люди, которым требуется помощь сейчас, их нужно накормить, обогреть, оказать медицинскую помощь. Наши все службы работают в этом направлении. То, что пишут, конечно, выходит за грань", - сказал Пушилин в эфире Первого канала. Ранее Пушилин сообщил, что эвакуация мирного населения из освобожденных районов Мариуполя продолжается.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/mariupol-1779248111.html

https://ria.ru/20220321/tribunal-1779191928.html

https://ria.ru/20220321/evakuatsiya-1779190912.html

донецкая народная республика

украина

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, мариуполь, ситуация в днр и лнр