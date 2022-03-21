https://ria.ru/20220321/mariupol-1779315408.html
Украина обстреливает колонны с беженцами из Мариуполя, заявил Пушилин
Украина обстреливает колонны с беженцами из Мариуполя, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.03.2022
Украина обстреливает колонны с беженцами из Мариуполя, заявил Пушилин
ДНР зафиксировала обстрелы с украинской стороны "достаточно тяжелым оружием" автоколонн с людьми, пытающимися выехать из Мариуполя, сообщил глава республики... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:24
2022-03-21T17:24
2022-03-21T18:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
россия
мариуполь
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. ДНР зафиксировала обстрелы с украинской стороны "достаточно тяжелым оружием" автоколонн с людьми, пытающимися выехать из Мариуполя, сообщил глава республики Денис Пушилин."Сегодня также продолжилась эвакуация из освобожденных населенных пунктов (районов. — Прим. ред.) Мариуполя. Однако сегодня мы фиксируем обстрелы колонн с частным транспортом. Люди, которые пытаются выехать, подвергаются уже обстрелам из достаточно тяжелого вооружения. Изначально их держали в заложниках, сейчас пытаются уже просто истребить, когда они пытаются спастись", — сказал он в эфире Первого канала.Сегодня Пушилин также заявил, что еще несколько тысяч бойцов украинских националистических батальонов остаются в городе. По его словам, они сосредоточились в районе завода "Азовсталь". Глава ДНР исключил, что бои там закончатся "сегодня-завтра" или в течение недели.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики отбили позиции, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.В марте 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, донецкие силовики начали его зачистку. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", в отношении бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Российские военные ведут специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Она началась через три дня после того как Владимир Путин в ответ на просьбы республик Донбасса и обращение депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.Путин назвал целью спецоперации "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Параллельно наступление ведут войска республик Донбасса, есть потери со всех сторон. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, за месяц с начала эскалации конфликта погибли 902 мирных жителя.
https://ria.ru/20220321/mariupol-1779248111.html
https://ria.ru/20220321/tribunal-1779191928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, донецкая народная республика, россия, мариуполь, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
17:24 21.03.2022 (обновлено: 18:07 21.03.2022)
Украина обстреливает колонны с беженцами из Мариуполя, заявил Пушилин
Пушилин: ВСУ "достаточно тяжелым оружием" стреляют по колоннам с беженцами из Мариуполя