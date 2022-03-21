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Кадыров рассказал об эвакуации жителей Мариуполя - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/mariupol-1779281262.html
Кадыров рассказал об эвакуации жителей Мариуполя
Кадыров рассказал об эвакуации жителей Мариуполя - РИА Новости, 21.03.2022
Кадыров рассказал об эвакуации жителей Мариуполя
Жители Мариуполя покидают опасные зоны города по открытым российскими военнослужащими коридорам, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T15:03
2022-03-21T15:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
мариуполь
россия
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 21 мар – РИА Новости. Жители Мариуполя покидают опасные зоны города по открытым российскими военнослужащими коридорам, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Жители Мариуполя покидают опасные зоны города по открытым нашими подразделениями коридорам. Они долгое время оставались в кольце азовцев, нуждаются в питании и медикаментах. С этой проблемой им помогают наши бойцы", - написал Кадыров в Тelegram-канале. Он также призвал донести до мирных граждан, что к чеченским бойцам "можно обратиться с любым вопросом".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/mariupol-1779248111.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, мариуполь, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
15:03 21.03.2022
 
Кадыров рассказал об эвакуации жителей Мариуполя

Глава Чечни Кадыров: мариупольцы выходят по коридорам, открытым российскими военными

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкЖители покидают Мариуполь
Жители покидают Мариуполь - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Жители покидают Мариуполь
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ГРОЗНЫЙ, 21 мар – РИА Новости. Жители Мариуполя покидают опасные зоны города по открытым российскими военнослужащими коридорам, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Жители Мариуполя покидают опасные зоны города по открытым нашими подразделениями коридорам. Они долгое время оставались в кольце азовцев, нуждаются в питании и медикаментах. С этой проблемой им помогают наши бойцы", - написал Кадыров в Тelegram-канале. Он также призвал донести до мирных граждан, что к чеченским бойцам "можно обратиться с любым вопросом".
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
12:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Еще несколько тысяч националистов остаются в Мариуполе, сообщил Пушилин
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 13:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженцы из Мариуполя рассказали, как выживали без воды и газа
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМариупольРоссияЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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