https://ria.ru/20220321/mariupol-1779281262.html

Кадыров рассказал об эвакуации жителей Мариуполя

Кадыров рассказал об эвакуации жителей Мариуполя - РИА Новости, 21.03.2022

Кадыров рассказал об эвакуации жителей Мариуполя

Жители Мариуполя покидают опасные зоны города по открытым российскими военнослужащими коридорам, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T15:03

2022-03-21T15:03

2022-03-21T15:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

мариуполь

россия

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779137057_0:176:3072:1903_1920x0_80_0_0_5255fb7e54d3ba3d58f25f9e28d6ff8f.jpg

ГРОЗНЫЙ, 21 мар – РИА Новости. Жители Мариуполя покидают опасные зоны города по открытым российскими военнослужащими коридорам, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Жители Мариуполя покидают опасные зоны города по открытым нашими подразделениями коридорам. Они долгое время оставались в кольце азовцев, нуждаются в питании и медикаментах. С этой проблемой им помогают наши бойцы", - написал Кадыров в Тelegram-канале. Он также призвал донести до мирных граждан, что к чеченским бойцам "можно обратиться с любым вопросом".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/mariupol-1779248111.html

https://ria.ru/20220320/mariupol-1779127704.html

донецкая народная республика

украина

мариуполь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, мариуполь, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр