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Фонд Кадырова направил в Мариуполь 50 тонн продуктов - РИА Новости, 21.03.2022
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Фонд Кадырова направил в Мариуполь 50 тонн продуктов
Фонд Кадырова направил в Мариуполь 50 тонн продуктов - РИА Новости, 21.03.2022
Фонд Кадырова направил в Мариуполь 50 тонн продуктов
Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова направил в Мариуполь около 50 тонн продуктов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:31
2022-03-21T13:31
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 21 мар – РИА Новости. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова направил в Мариуполь около 50 тонн продуктов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."По решению Президента Регионального благотворительного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевны, для чеченских защитников Отечества отправлено в Мариуполь около 50 тонн продуктов первой необходимости. Продукты, среди которых колбасы, тушенка, сладости, печенье, финики, минеральная и простая вода, соки и газированные напитки, подбирались с учетом предпочтений самих бойцов", - сообщил Кадыров в своем Тelegram-канале.Он добавил, что вопросы с продуктовым обеспечением сотрудников из Чечни держит на особом контроле.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220319/kadyrov-1779056039.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, рамзан кадыров
13:31 21.03.2022
 
Фонд Кадырова направил в Мариуполь 50 тонн продуктов

Фонд Кадырова направил в Мариуполь 50 тонн продуктов для военных из Чечни

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя получают у бойцов Народной милиции ДНР гуманитарную помощь, доставленную из России
Жители Мариуполя получают у бойцов Народной милиции ДНР гуманитарную помощь, доставленную из России - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Жители Мариуполя получают у бойцов Народной милиции ДНР гуманитарную помощь, доставленную из России. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 21 мар – РИА Новости. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова направил в Мариуполь около 50 тонн продуктов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"По решению Президента Регионального благотворительного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевны, для чеченских защитников Отечества отправлено в Мариуполь около 50 тонн продуктов первой необходимости. Продукты, среди которых колбасы, тушенка, сладости, печенье, финики, минеральная и простая вода, соки и газированные напитки, подбирались с учетом предпочтений самих бойцов", - сообщил Кадыров в своем Тelegram-канале.
Он добавил, что вопросы с продуктовым обеспечением сотрудников из Чечни держит на особом контроле.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 19:20В России
Российские ВС отбили у неонацистов очередную военную базу, заявил Кадыров
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВладимир ПутинРамзан Кадыров
 
 
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