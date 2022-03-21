https://ria.ru/20220321/mariupol-1779248111.html

Еще несколько тысяч националистов остаются в Мариуполе, сообщил Пушилин

Еще несколько тысяч националистов остаются в Мариуполе, сообщил Пушилин - РИА Новости, 21.03.2022

Еще несколько тысяч националистов остаются в Мариуполе, сообщил Пушилин

Еще несколько тысяч бойцов украинских националистических батальонов остаются в Мариуполе, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T12:43

2022-03-21T12:43

2022-03-21T15:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

украина

владимир путин

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Еще несколько тысяч бойцов украинских националистических батальонов остаются в Мариуполе, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Пока можно говорить, что еще несколько тысяч представителей нацбатов там сконцентрированы. Основной их укрепрайон — завод "Азовсталь". <...> Говорить, что уже завтра или послезавтра это все закончится и город Мариуполь будет полностью безопасным, к сожалению, не приходится", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, у жителей Мариуполя нет информации о существовании гуманитарных коридоров.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики отбили позиции, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. В марте 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, донецкие силовики начали его зачистку. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Российские военные ведут специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Она началась через три дня после того, как Владимир Путин в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Параллельно наступление ведут войска республик Донбасса, есть потери со всех сторон. Кроме того, по данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, за месяц с начала эскалации конфликта погибли 902 мирных жителя.

https://ria.ru/20220321/ukraina-1778892400.html

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Ольга Маркова

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