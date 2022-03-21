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Пушилин рассказал о ситуации с эвакуацией из Мариуполя - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/mariupol-1779214636.html
Пушилин рассказал о ситуации с эвакуацией из Мариуполя
Пушилин рассказал о ситуации с эвакуацией из Мариуполя - РИА Новости, 21.03.2022
Пушилин рассказал о ситуации с эвакуацией из Мариуполя
Эвакуация мирного населения из освобожденных районов Мариуполя продолжается, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:10
2022-03-21T10:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
денис пушилин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Эвакуация мирного населения из освобожденных районов Мариуполя продолжается, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Продолжается эвакуация населения в освобожденных районах Мариуполя. Военнослужащие, волонтеры выводят гражданских лиц, причем это разделено на несколько этапов - с дополнительными точками, откуда люди могут переместиться в безопасное место. Но сейчас ситуация, к сожалению, не меняется в тех районах, которые еще остаются под контролем нацбатов. Это усложняет и так непростую гуманитарную ситуацию", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что в Мариуполе "люди находятся в ужаснейшем состоянии, часть просто умирают от голода и жажды, но их по-прежнему не выпускают националисты, они по-прежнему стараются прикрываться гражданских населением и единственное спасение - районы под нашим контролем".
https://ria.ru/20220321/evakuatsiya-1779212278.html
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в мире, мариуполь, денис пушилин
10:10 21.03.2022 (обновлено: 10:21 21.03.2022)
 
Пушилин рассказал о ситуации с эвакуацией из Мариуполя

Глава ДНР Пушилин заявил, что в освобожденных районах Мариуполя эвакуация продолжается

© РИА Новости / Алексей КуденкоВоеннослужащие Народной милиции ДНР на въезде в Мариуполь
Военнослужащие Народной милиции ДНР на въезде в Мариуполь - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Военнослужащие Народной милиции ДНР на въезде в Мариуполь. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Эвакуация мирного населения из освобожденных районов Мариуполя продолжается, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Продолжается эвакуация населения в освобожденных районах Мариуполя. Военнослужащие, волонтеры выводят гражданских лиц, причем это разделено на несколько этапов - с дополнительными точками, откуда люди могут переместиться в безопасное место. Но сейчас ситуация, к сожалению, не меняется в тех районах, которые еще остаются под контролем нацбатов. Это усложняет и так непростую гуманитарную ситуацию", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что в Мариуполе "люди находятся в ужаснейшем состоянии, часть просто умирают от голода и жажды, но их по-прежнему не выпускают националисты, они по-прежнему стараются прикрываться гражданских населением и единственное спасение - районы под нашим контролем".
Беженцы готовятся к посадке в автобус на Запорожском шоссе в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 466 человек
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольДенис Пушилин
 
 
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