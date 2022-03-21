https://ria.ru/20220321/mariupol-1779214636.html
Пушилин рассказал о ситуации с эвакуацией из Мариуполя
Пушилин рассказал о ситуации с эвакуацией из Мариуполя - РИА Новости, 21.03.2022
Пушилин рассказал о ситуации с эвакуацией из Мариуполя
Эвакуация мирного населения из освобожденных районов Мариуполя продолжается, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:10
2022-03-21T10:10
2022-03-21T10:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
денис пушилин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Эвакуация мирного населения из освобожденных районов Мариуполя продолжается, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Продолжается эвакуация населения в освобожденных районах Мариуполя. Военнослужащие, волонтеры выводят гражданских лиц, причем это разделено на несколько этапов - с дополнительными точками, откуда люди могут переместиться в безопасное место. Но сейчас ситуация, к сожалению, не меняется в тех районах, которые еще остаются под контролем нацбатов. Это усложняет и так непростую гуманитарную ситуацию", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что в Мариуполе "люди находятся в ужаснейшем состоянии, часть просто умирают от голода и жажды, но их по-прежнему не выпускают националисты, они по-прежнему стараются прикрываться гражданских населением и единственное спасение - районы под нашим контролем".
https://ria.ru/20220321/evakuatsiya-1779212278.html
мариуполь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, денис пушилин
10:10 21.03.2022 (обновлено: 10:21 21.03.2022)
Пушилин рассказал о ситуации с эвакуацией из Мариуполя
Глава ДНР Пушилин заявил, что в освобожденных районах Мариуполя эвакуация продолжается