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Вице-премьер Украины ответила на предложение России по Мариуполю - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/mariupol-1779190012.html
Вице-премьер Украины ответила на предложение России по Мариуполю
Вице-премьер Украины ответила на предложение России по Мариуполю - РИА Новости, 21.03.2022
Вице-премьер Украины ответила на предложение России по Мариуполю
Вице-премьер Украины Ирина Верещук отклонила предложение России по гуманитарным коридорам из Мариуполя, которые Минобороны предложило открыть 21 марта для... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T02:09
2022-03-21T02:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук отклонила предложение России по гуманитарным коридорам из Мариуполя, которые Минобороны предложило открыть 21 марта для спасения мирных жителей и инфраструктуры города.В воскресенье начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Москва ждет от Киева до 5 утра понедельника ответ на предложения по гуманитарным коридорам для мирных жителей Мариуполя, вооруженных подразделений и иностранных наемников без оружия и боеприпасов. Российская сторона призвала Киев проявить благоразумие и отменить указания, которые обязывали боевиков в Мариуполе жертвовать собой.Верещук в ответ заявила, что "ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может. "Мы уже российской стороне об этом сообщили", - добавила она в беседе с "Украинской правдой". По ее словам, Киев уведомил об этом также ООН и Международный комитет Красного креста.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
02:09 21.03.2022 (обновлено: 02:43 21.03.2022)
 
Вице-премьер Украины ответила на предложение России по Мариуполю

Вице-премьер Украины Верещук отклонила предложение России по гумкоридором из Мариуполя

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкЖители покидают Мариуполь
Жители покидают Мариуполь - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Жители покидают Мариуполь
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук отклонила предложение России по гуманитарным коридорам из Мариуполя, которые Минобороны предложило открыть 21 марта для спасения мирных жителей и инфраструктуры города.
В воскресенье начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Москва ждет от Киева до 5 утра понедельника ответ на предложения по гуманитарным коридорам для мирных жителей Мариуполя, вооруженных подразделений и иностранных наемников без оружия и боеприпасов. Российская сторона призвала Киев проявить благоразумие и отменить указания, которые обязывали боевиков в Мариуполе жертвовать собой.
Верещук в ответ заявила, что "ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может. "Мы уже российской стороне об этом сообщили", - добавила она в беседе с "Украинской правдой". По ее словам, Киев уведомил об этом также ООН и Международный комитет Красного креста.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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