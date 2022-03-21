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Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ЛНР

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ЛНР - РИА Новости, 21.03.2022

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ЛНР

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ЛНР, выпустив 13 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T09:42

2022-03-21T09:42

2022-03-21T09:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

донецкая народная республика

россия

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ЛУГАНСК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ЛНР, выпустив 13 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 2 обстрела: 08.40 н.п. Новотошковское – Донецкий: артиллерийское орудие 122мм (7 снарядов); 08.45 н.п. Новотошковское – Голубовское: артиллерийское орудие 122мм (6 снарядов)", - говорится в заявлении в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф