https://ria.ru/20220321/litsenzii-1779228366.html

Британия планирует выдать новые лицензии на добычу нефти в своих водах

Британия планирует выдать новые лицензии на добычу нефти в своих водах - РИА Новости, 21.03.2022

Британия планирует выдать новые лицензии на добычу нефти в своих водах

Великобритания впервые с 2020 года планирует выдать новые лицензии на разработку месторождений, расположенных в Северном море, в течение последних двух лет это... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T11:26

2022-03-21T11:26

2022-03-21T11:26

великобритания

северное море

в мире

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Великобритания впервые с 2020 года планирует выдать новые лицензии на разработку месторождений, расположенных в Северном море, в течение последних двух лет это было невозможно из-за климатического вопроса, пишет газета Financial Times."Британский регулятор Северного моря планирует провести первый с 2020 года раунд лицензирования нефтегазовых месторождений в этом году, поскольку страна стремится обеспечить больше внутренних поставок энергоносителей в связи с конфликтом вокруг Украины", - сообщает газета, ссылаясь на исполнительного директора OGA (Управления по нефти и газу Великобритании) Энди Сэмюэла.Также газета пишет, что Великобритания приняла это решение из-за стремления постепенно отказаться от российских нефти и газа и снизить свою подверженность влиянию неустойчивых международных сырьевых рынков, которые заставляют поднимать счета за электроэнергию на рекордно высокие уровни.Согласно материалу, выдача новых лицензий на разработку месторождений в водах Великобритании может вызвать много вопросов - сторонники борьбы за сохранение климата в стране утверждают, что инвестиции должны быть направлены в первую очередь на производство экологически чистой энергии.В 2020 году правительство Великобритании организовало проверку того, совместима ли политика OGA с климатическими целями. С тех пор властями был составлен "контрольный пункт совместимости с климатом", который должен был учитываться при всех предстоящих этапах лицензирования месторождений. Как сообщает газета, на предыдущей неделе этот документ был переписан с целью включить в него пункты, позволяющие властям не учитывать экологические соображения в случае неотложных проблем национальной безопасности.Согласно газете, в 2021 году Великобритания обеспечила 40% своих потребностей в газе за счет внутренних поставок.

https://ria.ru/20220318/britaniya-1778904212.html

https://ria.ru/20220317/vodka-1778705716.html

великобритания

северное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

великобритания, северное море, в мире