https://ria.ru/20220321/litsenzii-1779228366.html
Британия планирует выдать новые лицензии на добычу нефти в своих водах
Британия планирует выдать новые лицензии на добычу нефти в своих водах - РИА Новости, 21.03.2022
Британия планирует выдать новые лицензии на добычу нефти в своих водах
Великобритания впервые с 2020 года планирует выдать новые лицензии на разработку месторождений, расположенных в Северном море, в течение последних двух лет это... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:26
2022-03-21T11:26
2022-03-21T11:26
великобритания
северное море
в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Великобритания впервые с 2020 года планирует выдать новые лицензии на разработку месторождений, расположенных в Северном море, в течение последних двух лет это было невозможно из-за климатического вопроса, пишет газета Financial Times."Британский регулятор Северного моря планирует провести первый с 2020 года раунд лицензирования нефтегазовых месторождений в этом году, поскольку страна стремится обеспечить больше внутренних поставок энергоносителей в связи с конфликтом вокруг Украины", - сообщает газета, ссылаясь на исполнительного директора OGA (Управления по нефти и газу Великобритании) Энди Сэмюэла.Также газета пишет, что Великобритания приняла это решение из-за стремления постепенно отказаться от российских нефти и газа и снизить свою подверженность влиянию неустойчивых международных сырьевых рынков, которые заставляют поднимать счета за электроэнергию на рекордно высокие уровни.Согласно материалу, выдача новых лицензий на разработку месторождений в водах Великобритании может вызвать много вопросов - сторонники борьбы за сохранение климата в стране утверждают, что инвестиции должны быть направлены в первую очередь на производство экологически чистой энергии.В 2020 году правительство Великобритании организовало проверку того, совместима ли политика OGA с климатическими целями. С тех пор властями был составлен "контрольный пункт совместимости с климатом", который должен был учитываться при всех предстоящих этапах лицензирования месторождений. Как сообщает газета, на предыдущей неделе этот документ был переписан с целью включить в него пункты, позволяющие властям не учитывать экологические соображения в случае неотложных проблем национальной безопасности.Согласно газете, в 2021 году Великобритания обеспечила 40% своих потребностей в газе за счет внутренних поставок.
https://ria.ru/20220318/britaniya-1778904212.html
https://ria.ru/20220317/vodka-1778705716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, северное море, в мире
Британия планирует выдать новые лицензии на добычу нефти в своих водах
Великобритания планирует выдать новые лицензии на добычу нефти и газа в своих водах
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости.
Великобритания впервые с 2020 года планирует выдать новые лицензии на разработку месторождений, расположенных в Северном море, в течение последних двух лет это было невозможно из-за климатического вопроса, пишет газета Financial Times
.
"Британский регулятор Северного моря
планирует провести первый с 2020 года раунд лицензирования нефтегазовых месторождений в этом году, поскольку страна стремится обеспечить больше внутренних поставок энергоносителей в связи с конфликтом вокруг Украины", - сообщает газета, ссылаясь на исполнительного директора OGA (Управления по нефти и газу Великобритании
) Энди Сэмюэла.
Также газета пишет, что Великобритания приняла это решение из-за стремления постепенно отказаться от российских нефти и газа и снизить свою подверженность влиянию неустойчивых международных сырьевых рынков, которые заставляют поднимать счета за электроэнергию на рекордно высокие уровни.
Согласно материалу, выдача новых лицензий на разработку месторождений в водах Великобритании может вызвать много вопросов - сторонники борьбы за сохранение климата в стране утверждают, что инвестиции должны быть направлены в первую очередь на производство экологически чистой энергии.
В 2020 году правительство Великобритании организовало проверку того, совместима ли политика OGA с климатическими целями. С тех пор властями был составлен "контрольный пункт совместимости с климатом", который должен был учитываться при всех предстоящих этапах лицензирования месторождений. Как сообщает газета, на предыдущей неделе этот документ был переписан с целью включить в него пункты, позволяющие властям не учитывать экологические соображения в случае неотложных проблем национальной безопасности.
Согласно газете, в 2021 году Великобритания обеспечила 40% своих потребностей в газе за счет внутренних поставок.