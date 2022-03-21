https://ria.ru/20220321/linde-1779274810.html
Linde приостановила развитие новых проектов в России
Linde приостановила развитие новых проектов в России - РИА Новости, 21.03.2022
Linde приостановила развитие новых проектов в России
Немецкая Linde, один из мировых лидеров по производству промышленных газов, приостановила развитие новых проектов в России, сообщает компания в своем релизе. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:40
2022-03-21T14:40
2022-03-21T14:40
экономика
россия
украина
linde
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Немецкая Linde, один из мировых лидеров по производству промышленных газов, приостановила развитие новых проектов в России, сообщает компания в своем релизе."Linde приостановила все способы развития новых проектов в России", - говорится в сообщении.Компания уточняет, что продолжает следить за ситуацией вокруг Украины и будет полностью соблюдать международные санкции в отношении РФ.Linde - немецкая компания, один из лидеров в мире по производству промышленных газов и сопутствующих инженерных решений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, linde
Linde приостановила развитие новых проектов в России
Немецкая компания Linde приостановила развитие новых проектов в России