https://ria.ru/20220321/lekarstva-1779319657.html

Минздрав планирует распределять в регионах остатки лекарств от инфарктов

Минздрав планирует распределять в регионах остатки лекарств от инфарктов - РИА Новости, 21.03.2022

Минздрав планирует распределять в регионах остатки лекарств от инфарктов

Минздрав России предлагает использовать остатки лекарств, которые предназначались для пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и операции на сердце и сосудах,... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T17:49

2022-03-21T17:49

2022-03-21T17:49

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Минздрав России предлагает использовать остатки лекарств, которые предназначались для пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и операции на сердце и сосудах, для обеспечения региональных льготников, соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."При достижении значений результатов использования субсидии, предусмотренных соглашением, лекарственные препараты, остатки которых сложились на 1 апреля 2022 года со сроком годности, истекающим в 2022 году, могут быть использованы для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, с последующим возмещением субъектом Российской Федерации таких лекарственных препаратов (соответствующих торговых наименований, форм, дозировок), но со сроком годности, истекающим не менее чем во второй половине 2023 года", - говорится в документе.Как отмечается в пояснительной записке к документу, в регионах сформировались значительные остатки препаратов, предназначенных для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.Обеспечение данными препаратами льготных категорий граждан позволит устранить последствия возможных логистических проблем в регионах РФ и возможных рисков срыва поставок препаратов по заключенным контрактам. Кроме того, данная мера нивелирует риски списания лекарственных препаратов по сроку годности, закупленных в 2020 году, уточняется в пояснительной записке."Предлагаемые изменения позволят регионам гибко управлять запасом лекарственных препаратов с целью максимально полного удовлетворения потребности в лекарствах как региональных льготников, так и пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и операции на сердце и сосудах", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.

https://ria.ru/20220321/prepparaty-1779294703.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)