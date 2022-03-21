https://ria.ru/20220321/lekarstva-1779319657.html
Минздрав планирует распределять в регионах остатки лекарств от инфарктов
Минздрав планирует распределять в регионах остатки лекарств от инфарктов - РИА Новости, 21.03.2022
Минздрав планирует распределять в регионах остатки лекарств от инфарктов
Минздрав России предлагает использовать остатки лекарств, которые предназначались для пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и операции на сердце и сосудах,... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:49
2022-03-21T17:49
2022-03-21T17:49
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Минздрав России предлагает использовать остатки лекарств, которые предназначались для пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и операции на сердце и сосудах, для обеспечения региональных льготников, соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."При достижении значений результатов использования субсидии, предусмотренных соглашением, лекарственные препараты, остатки которых сложились на 1 апреля 2022 года со сроком годности, истекающим в 2022 году, могут быть использованы для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, с последующим возмещением субъектом Российской Федерации таких лекарственных препаратов (соответствующих торговых наименований, форм, дозировок), но со сроком годности, истекающим не менее чем во второй половине 2023 года", - говорится в документе.Как отмечается в пояснительной записке к документу, в регионах сформировались значительные остатки препаратов, предназначенных для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.Обеспечение данными препаратами льготных категорий граждан позволит устранить последствия возможных логистических проблем в регионах РФ и возможных рисков срыва поставок препаратов по заключенным контрактам. Кроме того, данная мера нивелирует риски списания лекарственных препаратов по сроку годности, закупленных в 2020 году, уточняется в пояснительной записке."Предлагаемые изменения позволят регионам гибко управлять запасом лекарственных препаратов с целью максимально полного удовлетворения потребности в лекарствах как региональных льготников, так и пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и операции на сердце и сосудах", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
https://ria.ru/20220321/prepparaty-1779294703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Минздрав планирует распределять в регионах остатки лекарств от инфарктов
Минздрав планирует распределять в регионах остатки лекарств от инфарктов и инсультов
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости.
Минздрав России предлагает использовать остатки лекарств, которые предназначались для пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и операции на сердце и сосудах, для обеспечения региональных льготников, соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале
проектов нормативных правовых актов.
"При достижении значений результатов использования субсидии, предусмотренных соглашением, лекарственные препараты, остатки которых сложились на 1 апреля 2022 года со сроком годности, истекающим в 2022 году, могут быть использованы для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
, с последующим возмещением субъектом Российской Федерации таких лекарственных препаратов (соответствующих торговых наименований, форм, дозировок), но со сроком годности, истекающим не менее чем во второй половине 2023 года", - говорится в документе.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, в регионах сформировались значительные остатки препаратов, предназначенных для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.
Обеспечение данными препаратами льготных категорий граждан позволит устранить последствия возможных логистических проблем в регионах РФ и возможных рисков срыва поставок препаратов по заключенным контрактам. Кроме того, данная мера нивелирует риски списания лекарственных препаратов по сроку годности, закупленных в 2020 году, уточняется в пояснительной записке.
"Предлагаемые изменения позволят регионам гибко управлять запасом лекарственных препаратов с целью максимально полного удовлетворения потребности в лекарствах как региональных льготников, так и пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и операции на сердце и сосудах", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.