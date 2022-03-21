https://ria.ru/20220321/lekarstva-1779275816.html
В Госдуме предложили создать базу данных об аналогах зарубежных лекарств
В Госдуме предложили создать базу данных об аналогах зарубежных лекарств - РИА Новости, 21.03.2022
В Госдуме предложили создать базу данных об аналогах зарубежных лекарств
Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил Минздраву РФ создать электронную информационную платформу, на которой будут... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:42
2022-03-21T14:42
2022-03-21T14:42
общество
астрахань
госдума рф
леонид огуль
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил Минздраву РФ создать электронную информационную платформу, на которой будут представлены данные об отечественных аналогах зарубежных лекарств и медицинских изделий."Я попросил Минздрав проработать вопрос о создании электронной платформы с российскими аналогами западных препаратов и медицинских изделий. С ее помощью и медицинским работникам, и пациентам будет проще ориентироваться и оперативно принимать решения по эффективной замене препаратов, не прерывая привычного лечения", - сказал Огуль в ходе заседания комитета в понедельник.По его словам, к нему регулярно в ходе личных приемов и через социальные сети поступают вопросы от людей по поводу аналогов импортных лекарственных средств."Сегодня ситуация с обеспеченностью лекарствами в стране контролируемая. Мы провели рейд по аптекам Астрахани. Запас необходимого есть, профильные органы следят за тем, чтобы цены резко не поднимались", - пояснил парламентарий.
https://ria.ru/20220318/lekarstvo-1778718745.html
астрахань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, астрахань, госдума рф, леонид огуль, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
В Госдуме предложили создать базу данных об аналогах зарубежных лекарств
Депутат Огуль предложил Минздраву создать онлайн-платформу об аналогах зарубежных лекарств